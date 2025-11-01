Названы пять пород собак, которые могут стать идеальными домашними любимцами

Ветеринар разрешил спор о лучших породах собак, рассказав, каких он бы хотел завести сам.

Видео дня

Так, врач Алекс Кроу опубликовал видео на эту тему в своем TikTok под ником @alex_thevet, где он регулярно делится советами для владельцев собак на темы от здоровья до проблем с поведением.

Он отметил, что ни одна порода собак не является идеальной, и те, которых он выбрал, не обязательно являются самыми здоровыми породами. Однако, именно они, кажется, имеют меньше проблем, чем другие, и которые ему лично нравятся.

Первое место занял джек-рассел-терьер, которого он описал как собаку с "довольно крепким здоровьем". Однако Кроу отметил, что эта порода "может страдать от некоторых проблем со зрением, таких как вывих хрусталика" и вывих надколенника – проблемы с суставами, которая поражает колени. Хотя в целом ветеринар говорит, что "они действительно выносливые собаки".

Следующая порода, которую он упоминает, это борзая, к которой относятся грейхаунды, виппеты и итальянские борзые. По словам ветеринара, эти породы в целом "крепкие" и "не страдают от многих проблем". Однако они могут иметь проблемы с зубами.

Он также добавил, что их тонкая кожа может сделать их уязвимыми к порезам и царапинам, и им, вероятно, понадобится одежда в холодные месяцы, но "в целом, это замечательные собаки".

На третьем месте доктор Кроу разместил лабрадоров. Ветеринар, у которого есть черный лабрадор, говорит, что эти собаки отлично подходят для семьи с детьми, их легко дрессировать, и они всегда хотят угодить.

В видео ветеринара также упомянуты шнауцеры. Эти "довольно уникальные на вид" собаки с "таким характером" в целом здоровы, хотя, как и другие собаки, шнауцеры могут иметь различные заболевания, самыми распространенными из которых являются проблемы с зубами, сердечные болезни и ожирение.

Последняя порода, которую упоминает Кроу, – это родезийские риджбеки, "потрясающие собаки", которые "часто имеют действительно нежный темперамент", занявшие второе место после лабрадоров.

Доктор Кроу упоминает, что эти собаки также склонны к проблемам с суставами, и, как и лабрадоры, он рекомендует провести оценку состояния бедер перед покупкой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что ваша собака злится.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.