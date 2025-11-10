Названы бытовые предметы, которые никогда не следует подключать к удлинителю
Удлинители являются предметом первой необходимости в быту, но их неправильное использование может представлять "серьезную пожарную опасность".
Они предназначены для временного использования с низким энергопотреблением, а не как постоянное решение. OBOZ.UA расскажет о приборах, которые никогда не следует подключать к удлинителям.
Среди самых больших нарушителей есть небольшие кухонные приборы, такие как аэрофритюрницы и микроволновые печи, а также крупные бытовые приборы, включая стиральные машины и холодильники.
Такие приборы, как аэрофритюрницы, микроволновые печи и стиральные машины, потребляют значительное количество электроэнергии.
Подключение их к удлинителю может перегрузить цепь, вызывая перегрев, а в некоторых случаях искрение или пожар. С точки зрения устойчивого развития, вы также тратите энергию из-за неэффективной подачи питания.
Еще более опасным в практике использования удлинителей является их подключение друг к другу, что значительно увеличивает вероятность перегрузки.
Если вы полагаетесь на удлинители, потому что у вас недостаточно розеток, более безопасным и экологичным решением будет обратиться к квалифицированному электрику для установки дополнительных розеток.
Когда речь идет об энергоемких приборах, подключение непосредственно к розетке — это не просто мера предосторожности; это более разумный способ обеспечить питанием ваш дом.
Удлинители следует использовать по всему дому экономно и с умом, никогда не как постоянное решение.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что нельзя подключать к зарядной станции.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.