Названы бытовые предметы, которые никогда не следует подключать к удлинителю

Удлинители являются предметом первой необходимости в быту, но их неправильное использование может представлять "серьезную пожарную опасность".

Они предназначены для временного использования с низким энергопотреблением, а не как постоянное решение. OBOZ.UA расскажет о приборах, которые никогда не следует подключать к удлинителям.

Среди самых больших нарушителей есть небольшие кухонные приборы, такие как аэрофритюрницы и микроволновые печи, а также крупные бытовые приборы, включая стиральные машины и холодильники.

Такие приборы, как аэрофритюрницы, микроволновые печи и стиральные машины, потребляют значительное количество электроэнергии.

Подключение их к удлинителю может перегрузить цепь, вызывая перегрев, а в некоторых случаях искрение или пожар. С точки зрения устойчивого развития, вы также тратите энергию из-за неэффективной подачи питания.

Еще более опасным в практике использования удлинителей является их подключение друг к другу, что значительно увеличивает вероятность перегрузки.

Если вы полагаетесь на удлинители, потому что у вас недостаточно розеток, более безопасным и экологичным решением будет обратиться к квалифицированному электрику для установки дополнительных розеток.

Когда речь идет об энергоемких приборах, подключение непосредственно к розетке — это не просто мера предосторожности; это более разумный способ обеспечить питанием ваш дом.

Удлинители следует использовать по всему дому экономно и с умом, никогда не как постоянное решение.

