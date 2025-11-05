Что нельзя подключать к зарядной станции: список приборов

В условиях частых перебоев электроснабжения портативные зарядные станции стали незаменимыми. Они спасают в путешествиях, на даче или во время блэкаутов. Но не все приборы можно к ним подключать безопасно.

Неправильный выбор устройства может вывести станцию из строя, вызвать перегрев или быстрый разряд. Перед подключением всегда проверяйте потребление прибора и возможности вашей модели. Эксперты дали советы, что нельзя и что можно подключать к портативному генератору.

Что нельзя подключать к портативным станциям

Крупные бытовые приборы — стиральные машины, кондиционеры, полноразмерные холодильники — потребляют тысячи ватт и имеют высокий пусковой ток, что мгновенно перегружает любую портативную станцию.

Электроинструменты высокой мощности — циркулярные пилы, сварочные аппараты, профессиональные дрели — требуют 1500–3000 Вт, что превышает возможности даже мощных моделей станций.

Электрические обогреватели, фены, утюги — потребляют от 800 до 2000 Вт, быстро разряжают батарею и создают риск перегрева электроники станции.

Микроволновые печи — требуют до 1500 Вт и имеют пиковые скачки при старте, что опасно для инвертора даже в кратковременном режиме.

Что можно подключать к портативным станциям

Смартфоны, планшеты — заряжаются через USB-порты, потребляют до 20 Вт, станция средней емкости обеспечит несколько полных зарядок.

Ноутбуки — большинство моделей до 100 Вт, подключаются без проблем к станциям от 300 Вт, идеально для работы в дороге.

Портативные светильники, лампы, радиоприемники — до 50 Вт, работают часами даже на станциях 500 Вт.

Малые бытовые приборы — мини-печь, электрочайник, мини-холодильник (до 150 Вт) — можно подключать к станциям от 500–700 Вт, но с учетом пускового тока.

Перед подключением всегда следуйте инструкциям производителя — это продлит жизнь вашей станции и гарантирует безопасность.

