Названа самая умная порода собак: они изучают команды менее чем за 5 секунд

Собаки бывают разных форм и размеров – известно о 221 отдельной породе, начиная от аффенпинчера и заканчивая йоркширским терьером. Существуют различные типы гибридов, начиная от модных дизайнерских собак и заканчивая очаровательными щенками смешанных пород.

Каждая порода имеет свой уникальный набор преимуществ и недостатков, поэтому крайне важно потратить достаточно времени на рассмотрение того, какая собака лучше всего подойдет для вашего образа жизни. Для тех, кто ищет самые умные породы собак, эксперты по уходу за животными составили список, пишет Express.

Бордер-колли

Первое место в списке занимают бордер-колли, поскольку они являются "чемпионами послушания и ловкости". Эксперты отметили, что большинство бордер-колли могут "выучить новую команду менее чем за пять секунд и выполнять ее в 95% случаев".

Однако, из-за своего интеллекта, этой породе нужны физические и умственные упражнения, хорошая и ранняя социализация с людьми и животными.

Немецкая овчарка

Эта порода была преданным спутником вооруженных сил, полиции и служб безопасности, поэтому вас может не удивить, что "они являются одной из самых умных пород собак".

Интеллект немецких овчарок позволяет им осваивать новые навыки, именно поэтому они были первой породой, которую дрессировали как собак-поводырей.

Той-пудели

Эти собаки гораздо больше, чем просто обычный избалованный песик. Многие люди забывают о рабочих корнях пуделей, но на самом деле их вывели для того, чтобы вытаскивать вещи из воды, что делает этих собак "удивительными пловцами".

Несмотря на то, что они маленькие, той-пудели считаются одной из "самых легко дрессируемых пород собак", поскольку они действительно любят учиться.

