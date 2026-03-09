Кинолог назвал три самые опасные породы собак: одна из них может 'загрызть стаю волков'

Профессиональный дрессировщик собак и основатель American Standard Dog Training, рассказал о трех породах собак, которых не рекомендовал бы заводить.

Гаррет Винг, который имеет более 20 лет опыта дрессировки полицейских собак для улицы и соревнований, сказал, что есть некоторые породы, которые он не советовал бы людям, поскольку они либо не подходят для семей, либо с ними трудно справиться. Своим опытом он поделился в коротком видео на YouTube.

Так, он назвал три породы собак размера XL, которых людям стоит избегать. Одна из них, по его словам, может загрызть стаю волков.

Начинает этот список тибетский мастиф. "Начнем с номера три, тибетского мастифа. Собака-монстр, способная убить целую стаю волков", – сказал кинолог.

Они также известны своим упрямством и трудно поддаются дрессировке.

Следующим в списке был немецкий дог. Хотя это "милые собаки", которые могут стать прекрасными домашними любимцами, Гаррет сказал, что они полностью изменят ваш образ жизни.

Владельцам этой породы, возможно, придется переставить весь дом, купить очень большую клетку и серьезно подумать о размещении мебели и о том, куда их можно выводить на улицу.

Порода номер один в списке, которую он не рекомендовал бы, – это кане-корсо. Итальянская порода мастифа известна тем, что защищает скот, а также в прошлом использовалась для выпаса крупного рогатого скота и охоты на крупную дичь.

Гаррет сказал, что эта порода не рекомендуется для семей.

