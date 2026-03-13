Названа роковая ошибка со сном, которая состарит вас быстрее, чем стресс

Представьте, что вы носите слишком тесную обувь ежедневно в течение 25 лет. Именно это вы делаете со своим позвоночником, используя неправильный матрас, с анатомической точки зрения! С приближением Всемирного дня сна, 13 марта, самое время перестать игнорировать эту ошибку со сном и наконец инвестировать в то, что действительно важно.

Видео дня

Среднестатистический взрослый человек проводит во сне невероятные 25 лет своей жизни. Это четверть века, проведенная лежа! Несмотря на эту захватывающую (и немного пугающую) цифру, многие из нас все еще довольствуются кроватью и подушкой, которые полностью противоречат нашим реальным потребностям, пишет OBOZ.UA.

Как правильно выбрать матрас

Недостаточно просто выбрать "что-то мягче" или "что-то тверже". Вам нужно выбрать поверхность, которая соответствует вашей анатомии до миллиметра.

Сон на боку (классическая поза "скрученного плода"): если вы предпочитаете сворачиваться калачиком в теплый шарик, вашему телу нужен матрас мягкой или средней жесткости. Ваши плечи и бедра должны немного погружаться в поверхность, а позвоночник должен оставаться в прямой, элегантной линии. Все, что слишком твердое, вознаградит вас напряженными мышцами и надоедливым покалыванием в руке по утрам.

Сон на спине (поза звезды): если вы спите как настоящий аристократ, лицом к потолку, то матрас средней жесткости – ваш лучший выбор. Вашему позвоночнику нужна разумная поддержка, которая будет повторять его естественный изгиб, не давая тазу слишком сильно погружаться. Просто оставьте эффект гамака для летнего отдыха на пляже.

Сон на животе (положение "свободного падения"): будем откровенны, это, безусловно, наименее полезная позиция для вашей шеи и общей осанки. Но если вы действительно ничего другого не можете делать, вам обязательно нужен более жесткий матрас. Это предотвратит чрезмерное прогибание бедер и, таким образом, опасное нарушение естественного положения позвоночника.

Качество сна — это не просто повод для тех, кто любит нажимать кнопку "отложить будильник" по утрам. Оно имеет прямое и мощное влияние на нашу концентрацию, ежедневное функционирование и, что самое важное, на здоровье нашего сердца, баланс иммунной системы и даже на риск инсульта и склонность к аутоиммунным заболеваниям.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.