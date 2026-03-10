Как связаны сон и иммунитет: может ли ночной отдых оздоравливать

Сон часто воспринимают только как время для отдыха от ежедневных дел, однако на самом деле это период интенсивного внутреннего восстановления. Пока мы спим, наше тело не просто "выключается", а активно исцеляется, строится и растет.

Врачи и ученые утверждают: количество и качество сна непосредственно определяют уровень нашей физической и когнитивной силы на следующий день. В частности, доктор Дженна Маккиочи, иммунолог из Университета Сассекс и автор книги "Иммунитет", отмечает критическую связь между сном и защитными силами организма.

Как связаны сон и иммунитет

По ее словам, даже одна ночь некачественного сна приводит к резкому снижению количества естественных клеток-киллеров. Эти клетки являются нашей первой линией обороны, которая уничтожает вирусы и распознает потенциально раковые клетки, поэтому их дефицит делает нас крайне уязвимыми.

Врач добавила: люди, которые уделяют сну шесть часов в сутки или меньше, имеют в четыре раза выше риск подхватить простуду при контакте с вирусом. Для сравнения, те, кто спит более семи часов, демонстрируют значительно более высокую устойчивость. Это подчеркивает, что сон является не роскошью, а биологической необходимостью для выживания иммунитета.

Во время полноценного ночного отдыха организм восстанавливается, уменьшает воспалительные процессы и активнее борется с инфекциями. Недостаток или плохое качество сна, наоборот, делает человека более уязвимым к вирусам и бактериям.

Специалисты отмечают, что во время сна организм вырабатывает цитокины – белки, которые регулируют иммунный ответ и помогают противодействовать воспалению. Кроме того, ночью растет количество лейкоцитов, которые являются ключевыми клетками защиты от болезней. Если сон прерывается или является поверхностным, эти процессы замедляются, а иммунная система работает менее эффективно.

Недостаток сна приводит к болезням

Помимо иммунной защиты, сон влияет на наше восприятие боли. Доктор Маккиочи отмечает, что из-за недосыпа мозг становится менее способным контролировать болевые сигналы. Как следствие, человек сильнее страдает от хронических болей, частых головных болей или обострения любых основных состояний, которые в нормальных условиях могли бы быть менее заметными.

Влияние ночного отдыха распространяется и на сердечно-сосудистую систему. Хронический недостаток сна повышает риск развития метаболического синдрома — опасного сочетания ожирения, диабета и гипертонии. В норме во время сна кровяное давление человека падает, давая сердцу необходимую передышку. Если же этот процесс нарушается, постоянно высокий уровень кортизола (гормона стресса) и повышенное давление провоцируют серьезные долгосрочные проблемы.

"Сон – это основа вашего иммунитета, поскольку во время сна происходит много калибровки, которая позволяет вашей иммунной системе работать оптимально", — объясняет доктор Маккиочи.

Эксперт отметила, что сон – сложный биологический процесс, который поддерживает каждую систему нашего тела. Понимание того, что ночью мы "ремонтируем" свой организм, должно стать главным стимулом для пересмотра режима дня.Как улучшить качество сна, чтобы усилить иммунитет

Эксперты отмечают, что на качество сна влияет не только состояние здоровья, но и то, как вы спите, в чем вы спите и на чем вы спите. Инвестиция в дополнительный час сна сегодня – гарантия крепкого здоровья и высокой производительности завтра.

Какой матрас для лучшего сна

Одной из главных причин хронически плохого сна эксперты называют неправильно подобранный или изношенный матрас. По словам специалистов по сну, именно он может провоцировать частые пробуждения, дискомфорт в спине и шее, а также мешать достижению глубоких фаз сна, когда иммунитет восстанавливается активнее всего.

Неправильная поддержка позвоночника во время сна заставляет тело находиться в напряжении всю ночь. В результате мозг не переходит в полноценный режим отдыха, а организм не имеет достаточно времени для восстановления защитных функций. Это может приводить к снижению сопротивляемости к таким заболеваниям, как грипп, COVID-19 или другие вирусные инфекции.

Отдельную угрозу представляют аллергены, которые со временем накапливаются в матрасах. Пылевые клещи, бактерии и грибки способны вызывать хроническое воспаление, нарушать дыхание ночью и сбивать циркадные ритмы. Постоянная борьба иммунной системы с такими раздражителями ослабляет ее способность реагировать на более серьезные угрозы.

Еще один важный фактор – перегрев во время сна. Матрасы с низкой воздухопроницаемостью могут задерживать тепло, вызывая ночную потливость и частые пробуждения. Поскольку для глубокого сна телу необходимо естественное охлаждение, нарушение температурного баланса негативно сказывается как на качестве отдыха, так и на иммунной защите.

Медики также обращают внимание на связь между плохим сном и повышенным уровнем стресса. Недосыпание стимулирует выработку гормонов стресса, которые подавляют иммунную систему и могут увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Комфортный матрас, обеспечивающий правильную поддержку тела, помогает быстрее расслабиться и уменьшить это негативное влияние.

Специалисты советуют регулярно оценивать состояние матраса и не использовать его дольше 8-10 лет.

