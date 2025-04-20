Навский Великдень: когда отмечают Пасху мертвых и что нельзя делать в этот день

Навская Пасха - это особый день в украинской народной традиции, уходящий своими корнями в дохристианские времена. Этот праздник, распространенный на Киевщине, Подолье и Левобережье, посвященный чествованию памяти умерших предков.

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Со старославянского языка слово "навь" означает покойник, поэтому Навская Пасха также известна как Мертвецкая Пасха. Кроме того, в разных регионах Украины этот день называют Мавской, Бабской или Дамской Пасхой, подчеркивая ее глубокий народный характер и связь с почитанием душ умерших.

Что такое Навская Пасха

Навская Пасха является важным элементом древней украинской культуры, где особенно почитались предки, отцы и деды. У наших предков существовал развитый культ усопших родственников, и эти тысячелетние традиции почитания памяти предков частично сохранились в украинском обществе и по сей день. С течением времени эти обычаи подверглись христианизации и трансформировались в религиозные праздники, такие как Рождество или Пасха, во время которых также вспоминаются умершие члены семьи.

Хотя существуют отдельные дни для почитания умерших, такие как родительские субботы и Проводы (Гробки), в народном понимании Навская Пасха является особым временем, когда следует быть осторожными в отношении духов предков. В древности люди также опасались духов умерших на Зеленые праздники и на Спаса (в христианстве - праздник Преображения Господня). В эти дни церковь проводит молебны за упокой душ, а верующие посещают кладбища, чтобы почтить память своих родных.

Когда Навская Пасха в 2025 году

Дата празднования Навской Пасхи зависит от конкретного региона Украины. На Киевщине, Подолье и Левобережье традиционно отмечали этот праздник в четверг перед Пасхой, который в 2025 году приходится на 24 апреля. В других регионах, известных как Мавская Пасха, празднование происходило в первый четверг после Пасхи, что в 2025 году будет 1 мая.

Существуют также исторические свидетельства того, что Мертвецкую Пасху отмечали и на Рахманскую Пасху, которая приходится на Переплавную среду - 25-й день после праздника Воскресения Христова. В современности все эти даты постепенно подчиняются церковному празднику - Проводной неделе, которая в 2025 году продлится с 27 апреля по 4 мая. В некоторых местностях Украины традиция почитания умерших на Гробках сохраняется вплоть до Вознесения Господня.

Народные традиции на Мертвецкую Пасху

Поскольку Навская Пасха имеет древние языческие корни, ее обычаи, обряды и легенды значительно отличаются от христианских традиций. Впоследствии церковь пыталась интегрировать этот народный праздник в христианский календарь, что привело к появлению Проводной, или Томиной недели.

По древнему обычаю, подобно Сочельнику, в ночь перед Навской Пасхой на столе оставляли еду, предназначенную для умерших. Также клали еду на подоконник - освященные пасхальные яйца и кулич. Старожилы верили, что ночью можно увидеть души умерших в окно. Поэтому в ночь перед Навской Пасхой люди старались не выходить на улицу, чтобы избежать встречи с умершими, которые, по поверьям, в этот день идут в церковь на богослужение, чтобы отмолить свои грехи. Однако на подоконниках ставили зажженные свечи и лампадки, чтобы осветить им путь в храм.

На Волыни в эти дни особенно вспоминали души нерожденных умерших детей - мавок, что объясняет название Мавская Пасха. Украинские народные верования и обряды этого праздника легли в основу известного рассказа Григория Квитки-Основьяненко "Мертвецкая Пасха".

В сам день Навской Пасхи существовала традиция посещать могилы умерших родственников. На могилах оставляли освященные крашанки или другую еду, а также раздавали "поману". Считалось, что если живые родственники не вспоминают умерших и не чтят их память таким образом, душа покойника испытывает большую скорбь.

В сам день Навской Пасхи существовала традиция посещать могилы умерших родственников. На могилах оставляли освященные пасхальные яйца или другую пищу, а также раздавали "поману".

Помана - это обрядовый поминальный хлеб, часто украшенный сладкими элементами сверху, который давали другим людям в знак памяти об умерших родственниках. В современном мире в качестве поманы на кладбище часто несут конфеты, печенье или кулич на Гробки, или же заказывают заупокойную службу в церкви. Похожие праздники, посвященные чествованию умерших, существовали и у других народов Европы, часто будучи привязанными к весеннему солнцестоянию и сопровождаясь ночными кострами на возвышенностях, символизирующими очищение.

Что запрещено на Навскую Пасху

На Мертвецкую Пасху существовал ряд строгих запретов, которых старались придерживаться. В частности, в этот день было категорически запрещено выполнять любые работы на земле, стирать белье, выметать мусор из дома и проводить уборку, белить дома, а также заниматься шитьем или вышиванием. Кроме того, считалось недопустимым убирать могилы на кладбищах в этот день.

Единственными разрешенными действиями были посещение могил для возложения пасхальных яиц и куличей, а также угощение других людей. Существовал обычай раздавать милостыню. В народе верили, что нельзя отказывать нищему, который просит, поскольку это может быть душа одного из предков. Позже это поверье трансформировалось в веру, что под видом нищего может появиться сам Христос.

Хотя церковь официально не признает этих запретов, в народном сознании они прочно закрепились. Даже сегодня старшие люди могут предостерегать от работы на земле в этот день, считая, что покойники могут наказать за неуважение. В давние времена эти запреты были связаны с представлениями, что любая работа в этот день является проявлением неуважения к душам умерших.

OBOZ.UA ранее писал о запретах Мертвецкой Пасхи.

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