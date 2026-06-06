Навеки 29: в Донецкой области погиб полицейский из Полтавской области. Фото

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб полицейский с Полтавщины Виталий Плетинь. Его жизнь оборвалась 5 июня в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Теперь Герою навеки останется 29 лет.

Что известно

5 июня 2026 года в Донецкой области погиб полицейский стрелкового батальона Виталий Плетинь. Он работал в должности старшего инспектора отделения взрывотехнической службы стрелкового батальона полиции, ему было всего 29 лет.

Жизненный путь Героя

Виталий Плетень родился 22 мая 1997 года в селе Белики Миргородского района Полтавской области.

В 2014 году он принял решение служить людям и государству.

"С тех пор его жизнь была неразрывно связана с ответственностью перед обществом, верностью присяге и преданностью Украине", – говорится в заметке Национальной полиции.

Обстоятельства гибели

Жизнь капитана полиции Виталия Плетеня оборвалась 5 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он получил ранения, несовместимые с жизнью, в результате вражеского удара FPV-дроном.

"Память о Виталии будет жить в сердцах родных, друзей, коллег и побратимов. А его имя навсегда останется в строю защитников и защитниц, которые отдали жизнь за свободу и независимость Украины", – говорится в материале.

Напомним, в боях против российской оккупационной армии погибла украинская военнослужащая Марина Спасенова. Женщина отдала свою жизнь, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также OBOZ.UA писал о том, что в боях за Украину погиб совладелец издания "Родной край" с Полтавщины Анатолий Дементий. Он был общественным деятелем и совладельцем издания "Родной край. Газета Гадячского земства", был известен под позывным Hunter Daf. Анатолий до последнего вздоха совмещал защиту родины с оружием в руках и борьбу за украинскую культуру.

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