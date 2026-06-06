Спасала жизнь на передовой: на фронте погибла боевой медик из Сумщины

В боях против российской оккупационной армии погибла украинская военнослужащая Марина Спасенова. Женщина отдала свою жизнь, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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На фронте она была боевым медиком. Об этом сообщили в Великописаревской территориальной громаде Сумской области.

Отдала жизнь за Украину

Марина родилась 21 января 2001 года в селе Вольное. После окончания школы получила медицинское образование, окончив медицинский колледж. В 2023 году добровольно встала на защиту Украины и проходила службу в рядах Вооруженных Сил Украины как боевой медик.

Выполняя свой военный долг на одном из самых горячих направлений фронта, Марина спасала жизнь побратимов, проявляя мужество, самоотверженность и несокрушимую силу духа. Ее жизненный путь стал примером подлинного патриотизма, отваги и любви к Украине.

"Светлая память о Марине навсегда останется в сердцах родных, друзей, собратьев и всех, кто ее знал. Искренне сочувствуем семье и близким погибшей Героини. Разделяем вашу боль и преклоняем головы в скорби", – говорится в сообщении территориальной громады.

Напомним, в бою за Украину погиб спецназовец Сергей Шевченко из Хорола, что на Полтавщине. Он прошел обучение в Польше и Литве и участвовал в отражении вражеской агрессии на самых горячих направлениях. Жизнь воина оборвалась 24 мая в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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