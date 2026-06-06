В боях за Украину погиб совладелец издания "Родной край" из Полтавщины Анатолий Дементий
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Защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин, общественный деятель и совладелец издания "Рідний край. Газета Гадяцького земства" Анатолий Дементий. Военнослужащий был известен под позывным Hunter Daf.
Анатолий до последнего вздоха совмещал защиту родины с оружием в руках и борьбу за украинскую культуру. Об этом сообщили его коллеги и соратники по печатному изданию.
Отдал жизнь за Украину
Коллеги вспоминают Анатолия Дементия не только как мужественного бойца, но и как человека, который глубоко верил в важность культурного и информационного фронта. В самые сложные моменты работы коллектива он поддерживал редакцию важными словами.
"Поверьте, то, что вы делаете, не менее важно для независимости страны, чем тепловизор или квадрокоптер. Тепловизор спасет жизни нескольких людей, а просвещение – миллионы. Так что работайте! Учите наших детей любить Украину, учите их мыслить, иначе я не знаю, за что мы здесь стоим", – вспоминают слова воина его коллеги.
В последнее время мужчина защищал страну от российских захватчиков с оружием в руках. Но в то же время Анатолий до последнего совмещал вооруженное сопротивление российской агрессии и борьбу за украинскую культуру, историческую память и образование будущих поколений.
Напомним, в боях против российской оккупационной армии погибла украинская военнослужащая Марина Спасенова. Женщина отдала свою жизнь, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, в бою за Украину погиб спецназовец Сергей Шевченко из Хорола, что на Полтавщине. Он прошел обучение в Польше и Литве и участвовал в отражении вражеской агрессии на самых горячих направлениях. Жизнь воина оборвалась 24 мая в Донецкой области.
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