Настоящее тепло или холод? Синоптики дали подробный прогноз на Пасху в Украине

На Пасху-2024, в воскресенье, 5 мая, местами в Украине могут пройти небольшие дожди. Самая высокая температура днем ожидается на юге (до +22), самая низкая – в некоторых восточных областях (до +19 максимум).

Прогноз погоды на праздничное воскресенье пока что предварительный и еще может измениться. По мнению синоптика Натальи Диденко, в ночь на Пасху будет сухо, а вот днем 5 мая есть вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях. На своем Telegram-канале эксперт добавила, что востоке и юге осадков она не ожидает.

"На Пасху в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха 19-25 градусов", – считает Диденко.

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха в комментарии для УНИАН заявила, что изменение погоды украинцы будут наблюдать 3-4 мая. Есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Выходные в целом будут более облачными.

Однако осадки она прогнозирует не во всех регионах, потому что "не будет такого атмосферного фронта, который несет по всей территории серые облака". Местами пройдут "легкие дожди, присущие теплому периоду".

Метеоролог Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog.com также написал о дождевой погоде на Пасху в некоторых областях. Кроме того, он не исключает на севере заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до -3 градусов..

"В северных и западных областях без существенных осадков. Ветер северной четверти, 7-12 м/с", – заявил эксперт. Кибальчич прогнозирует температуру воздуха ночью +6...+11, днем +13...+18, на Закарпатье и юге Одесской области до +22 градусов.

Прогноз портала SINOPTIK

По предварительным данным Sinoptik.ua, в Киеве 5 мая ночью будет от +10, днем до +22 градусов. Погода ожидается облачной, но без существенных осадков (вечером вероятность дождя 49%).

В Одессе пасхальное воскресенье будет очень теплым (ночью от +13, днем до +21 градуса) и солнечным. Осадков не предвидится.

В Николаеве температура воздуха ожидается от +10 ночью и до +22 градусов днем. Небо будет ясным, воскресенье пройдет без дождя.

В Харькове показатели термометров будут чуть ниже. Ночью температура составит +8, днем +19 градусов. Вероятность осадков низкая, только вечером она на уровне 42%.

В Чернигове ночью может быть всего +7 градусов, днем – до +20 максимум. Переменная облачность. Портал Sinoptik.ua определил вероятность дождя в городе днем на уровне 49%.

Во Львове воскресенье будет облачным (вечером вероятность осадков 45%). Ночью прогнозируют +10, днем +21 градус.

В Ужгороде погода будет теплой. Ночью температура опустится не ниже +13, днем повысится до +23 градусов. Вероятность дождя днем – 45%.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Украинском гидрометцентре заявили, что во вторник, 30 апреля, в Киеве и Киевской области будет малооблачно, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23 градусов.

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