Настоящее лето, но не всюду: в Гидрометцентре порадовали прогнозом погоды на пасхальные выходные

На Пасху, которую в этом году празднуют 20 апреля, ожидается теплая и солнечная весенняя погода. На большинстве территорий без осадков, температура воздуха будет достигать +24 градусов. Лишь в западных областях местами возможны дожди и грозы.

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Такой прогноз в интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, на Светлое Христово Воскресение ожидается погода без осадков.

Лишь в Карпатском регионе утром и днем возможны кратковременные дожди с грозами.

Тепло на Пасху удержится, ночью +6…+12 градусов, днем от +17 до +24 градусов.

В Карпатах и на побережье морей прохладнее, днем +13…+18 градусов.

Наталья Птуха также рассказала о прогнозе погоды на Страстную пятницу, 18 апреля.

Преимущественно будет сухо, только на Закарпатье и Прикарпатье днем возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы, "но в основном дожди характера, присущего теплому периоду", говорит синоптик.

Ночью +7…+12 градусов, а днем +18…+23 градуса, на Закарпатье – до +26 градусов.

В Страстную субботу, 19 апреля, также в основном без осадков.

"Остается только Закарпатье и Прикарпатье. В дневные часы в большинстве западных областей снова местами могут быть небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. Будет определенная нестабильность в атмосфере", – спрогнозировала Наталья Птуха.

Ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23. В то же время в западных областях вследствие облачности в субботу несколько свежее, до +19…+20 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики не исключают, что в начале мая в Украине могут ударить морозы. Столбики термометров, как ожидается, могут упасть до минусовых отметок в период со 2 по 4 число.

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