Настоящее бабье лето? Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине. Карта

В Украине в выходные 19–20 сентября ожидается настоящая бабье лето с преимущественно сухой погодой, а температура местами поднимется до +26 градусов. Однако в отдельных регионах в субботу местами возможны кратковременные дожди.

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В то же время уже с понедельника, 21 сентября, западные, северные и центральные регионы охватит похолодание. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Погода на 19 сентября

В субботу, 19 сентября, в Украине ожидается теплая сентябрьская погода. Во многих регионах будет преобладать переменная облачность, а местами пройдут дожди с осадками.

В западных областях прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки. Температура ночью будет колебаться от +10 до +13 градусов, а днем воздух прогреется до +20 – +25.

На севере и в центре преобладает переменная облачность, местами пройдут дожди. Ночные температуры составят +10 – +14 градусов, днем столбики термометров покажут комфортные +19 – +24 градуса.

Теплее всего и преимущественно солнечно будет на юге и востоке страны. Ночью ожидается +11 – +18 градусов, а днем температура достигнет +22 – +25.

В столичном регионе 19 сентября сохранится переменная облачность, осадков в основном не прогнозируется. Температура ночью составит +10 – +12 градусов, а днем воздух прогреется до +21 – +23.

Погода на 20 сентября

В воскресенье, 20 сентября, на территории Украины будет преобладать теплая и сухая погода с переменной облачностью.

В западных областях будет преобладать переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит от +11 до +14 градусов, а днем столбики термометров достигнут +21 – +25.

В северных и центральных областях ожидается солнечная погода с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11 – +14 градусов, днем воздух прогреется до +21 – +25.

В восточных и южных регионах будет царить по-летнему теплая погода. Ночью температура опустится до +11 – +19 градусов, а днем воздух прогреется до +22 – +26.

В Киеве и области 20 сентября сохранится комфортная малооблачная погода без осадков. Ночная температура ожидается в пределах +11 – +13 градусов, а днем воздух прогреется до приятных +21 – +23 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, до конца недели в большинстве регионов Украины еще сохранится теплая погода, поэтому украинцы смогут насладиться последними днями бабьего лета.

Однако уже с понедельника, 21 сентября, погодные условия существенно изменятся. Холодные атмосферные фронты принесут в западные, северные и центральные области ощутимое похолодание, а также местами сильные дожди.

В то же время на юге и востоке страны тепло продержится дольше, чем в других регионах.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что с начала следующей недели ожидается похолодание и дожди. Температура будет постепенно снижаться, однако говорить о заморозках пока нет оснований.

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