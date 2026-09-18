Будут ли в Украине заморозки в ближайшее время: синоптик дала прогноз

В ближайшие дни в Украине сохранится приятная осенняя погода, однако с начала следующей недели ожидается похолодание и дожди. Температура будет постепенно снижаться, однако говорить о заморозках пока нет оснований.

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Даже ночью столбики термометров в основном будут показывать не менее +6 – +15 градусов. Об этом в интервью СМИ рассказала синоптик Наталья Птуха.

До 20 сентября сохранится теплая погода

Метеоролог подчеркнула, что до конца недели большая часть Украины будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. В то же время в западных и местами северных областях атмосферный фронт принесет местами кратковременные дожди и увеличение облачности.

Температура останется комфортной для этого времени года, хотя на востоке ночью будет несколько прохладнее. До 20 сентября в большинстве регионов в ночные часы прогнозируют +10 – +16 градусов, а в ночь на 18 сентября на востоке местами температура опускалась до +6 – +9 градусов.

"Между тем дневные максимумы в большинстве регионов – комфортные +20 – +25 градусов. В воскресенье в Закарпатье и на юге страны вообще до +28. Это – до 20 сентября, то есть до конца этой недели", – уточнила Птуха.

С 21 сентября ожидается похолодание

Уже с 21 сентября, по ее словам, в Украине начнётся изменение погодных условий, и с северо-запада на территорию страны будет перемещаться атмосферный фронт. В связи с этим ночью дожди ожидаются в большинстве западных и северных областей, а днем осадки распространятся на значительную часть Украины. На востоке и юго-востоке прогнозируются преимущественно небольшие дожди.

В понедельник ночью температура останется на уровне +10 – +15 градусов, а днем воздух прогреется до +23 – +28. В то же время в западных и большинстве северных областей, а также в Винницкой области станет прохладнее, и днем ожидается всего +15 – +20 градусов.

22 сентября дождливая погода еще сохранится в большинстве регионов из-за влияния атмосферных фронтов. На западе осадки постепенно прекратятся.

Будут ли заморозки

Несмотря на похолодание, в ночные часы существенного понижения температуры пока не ожидается. Облачность будет препятствовать резкому охлаждению воздуха, поэтому в ближайшее время предпосылок для заморозков нет.

"То есть о каких-либо заморозках речи не идет. Наоборот, когда у нас облачность и влажность с дождями в осенний период, это – довольно благоприятные условия для аграрного сектора", – подчеркнула синоптик.

В ближайшие ночи температура в большинстве областей будет держаться в пределах +10 – +15 градусов. Немного прохладнее будет на западе страны – +6 – +10 градусов.

Днем 22 сентября похолодание станет более ощутимым. В большинстве регионов температура составит +12 – +18 градусов. В то же время на востоке и юго-востоке – до +20 – +26.

По словам Птухи, в ближайшей перспективе оснований ожидать заморозков нет. По крайней мере до 22 сентября температурные показатели будут оставаться в пределах обычной осенней погоды.

"Ни о каких заморозках мы пока не говорим", – заверила метеоролог.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине ожидалось продолжение метеорологического лета, а температура воздуха должна была быть выше климатической нормы на несколько градусов. В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что после теплой погоды страну ждут изменения температурного режима и кратковременные дожди.

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