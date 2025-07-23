Фермеры бьют тревогу – саранча атакует аграрные регионы Украины: чему вредит прежде всего

Саранча массово атаковала поля в пяти областях Украины, уже уничтожены гектары посевов подсолнечника и злаковых. Насекомые активно размножаются и мигрируют, и в случае отсутствия осадков могут распространиться в центральные регионы, в частности на Полтавщину и Кировоградщину. Это вызывает беспокойство у аграриев.

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Об этом рассказали заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский и эколог заповедника "Хортица" Михаил Муленко в эфире одного из телеканалов. Нашествие саранчи охватило по меньшей мере пять областей: Херсонскую, Запорожскую, Одесскую, Днепропетровскую и Винницкую.

Стаи этих насекомых уничтожают сельскохозяйственные культуры, нанося миллионные убытки аграриям и ставя под угрозу продовольственную безопасность в регионах. Особенно страдают поля подсолнечника и злаковых культур. По свидетельству фермеров с Херсонщины, саранча уже уничтожила до 7% урожая на отдельных участках – речь идет о 7 гектарах из 100.

По данным Госпродпотребслужбы, на территории Украины сейчас выявлено несколько видов саранчовых насекомых, которые активно размножаются и мигрируют. Основной причиной массового распространения указывают катастрофу на Каховской ГЭС, которую вызвала Россия. Уничтожение экосистемы и длительный период засухи создали идеальные условия для размножения саранчи.

По словам Чайковского, размножению способствует чрезмерная температура и отсутствие обработки полей в засушливых районах. Именно это позволяет популяции насекомых быстро расти и охватывать все большие территории.

Специалисты бьют тревогу, ведь если не будет в ближайшее время обильных осадков или снижения температуры, стаи саранчи могут мигрировать дальше на север – в Полтавскую и Кировоградскую области. Как отметил Муленко, вспышка может утихнуть только с приходом холодов или влажной погоды, поскольку эти насекомые не способны выживать в зимних условиях, а их яйца при снижении температуры вымерзают.

Аграрии призывают власти к срочным действиям – проведению авиаобработке полей, выделению средств на инсектициды и координации действий между регионами. Без системного реагирования вспышка саранчи может перерасти в экологическую катастрофу с долговременными последствиями для аграрного сектора Украины.

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