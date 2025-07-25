На Киевщине заметили саранчу: есть ли угроза большого нашествия и что говорят специалисты. Фото и видео

В Киевской области местные жители заметили саранчу. Насекомое, которое несет опасность сельскому хозяйству, видели в Бучанском районе.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Перед этим ее фиксировали в южной и восточной части Украины.

Что известно

"Гигантская саранча якобы уже добралась и до Бучанского района", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть насекомое, которое сидело на земле. Кроме того, жители области публиковали фото, на которых они держат в руках вредителя.

Что говорят специалисты

Как рассказали в пресс-службе Госпродпотребслужбы Киевской области, высокая температура и засушливая погода в этом году вызвала массовое размножение и увеличение численности опасного вредителя – саранчи. Его фиксируют в Южной и Восточной части Украины, в частности на территории Запорожской, Херсонской, Харьковской и других областей. В этих регионах введен особый режим по защите растений для локализации и уничтожения вредителя.

По результатам обследований, в том числе грунтовых раскопок, за последние 5 лет развитие саранчовых на территории Киевщины проходило на очень низком уровне (нестадные формы), вредоносность вредителя на посевах сельскохозяйственных культур не проявлялась.

Однако, как отметили специалисты, учитывая изменения климата за последние годы в сторону потепления, и подтвержденную цикличность массового размножения саранчовых, которое соответствует 11-летнему циклу солнечной активности, от нашествия саранчи никто не застрахован.

Со своей стороны, профессор кафедры экологии и технологий защиты окружающей среды НТУ "Днепровская политехника" Артем Павличенко, утверждает, что в Украине нашествие египетской саранчи.

Она, как и другая саранча, не кусается и не ядовита, поэтому человеку ее бояться не стоит. Хотя ее размеры – от 3 до 10 сантиметров – поражают и могут напугать. Однако для аграриев это одно из самых опасных насекомых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается нашествие большой, так называемой египетской саранчи. Оно началось на юге и довольно быстро охватило оккупированные части Херсонщины и Запорожья. Также этих насекомых уже массово заметили в Виннице и Днепре.

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