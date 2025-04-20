'Наш путь – быть вместе и не останавливаться ни на мгновение': Порошенко поздравили украинцев с Пасхой

Украина отмечает уже четвертую Пасху в состоянии полномасштабной войны. Большой праздник, который должен быть светлым и радостным днем, нести веру, надежду и покой, снова проходит под звуки сирен, взрывов и новостей с фронта. И с каждым годом все труднее подобрать слова для приветствия, но, несмотря на всю боль и усталость, Украина жжет кулич несокрушимости и возрождения.

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Об этом сказал пятый президент Петр Порошенко. Он вместе с супругой поздравили украинцев с Воскресением Христовым.

"Четвертая Пасха во время Великой войны. День, который должен быть символом Веры, Надежды на возрождение. Но каждый раз все труднее становится подобрать слова. Весь мир замер в ожидании решений, которые, наконец, приведут к миру. Но с украинского неба все сыпется и сыпется смертоносное железо, унося драгоценные невинные жизни", – отметил пятый президент.

"Воины – наши Супергерои. И каждый день, несмотря на усталость, истощение и разочарование продолжают держать фронт, продолжают прикрывать небо. Делают свое, не смотря ни на что: ни на пустые обещания, ни на халатность чиновников, недопоставленную технику, и сверхтяжелые атаки врага. Просто делают свою боевую работу. Делают каждый день – и по праздникам, и по будням. А что делать нам? Как никогда заботиться о них и друг о друге", – убежден Порошенко.

"Росток Веры – несмотря на трудные времена – прорастает именно на ежедневных маленьких делах. На поддержке своих близких, на теплом "как ты?", на молчаливых объятиях и иногда – на способности выдержать чужие слезы. На том, сколько заботы и нежности, веры в жизнь и внимание именно ты вкладываешь в помощь, в поддержку тех, кому сейчас тяжело и кто продолжает нести свой крест", – говорит Марина Порошенко.

"Да, уныние – это не наш путь. Наш – быть вместе и не останавливаться ни на миг. В помощи армии, в помощи стране, и в том, чтобы вслух говорить правду, сколько бы камней не летели в ответ. Ибо если тебе хлопают в ладоши и следуют за тобой, – ты убедись, что ты не ведешь тех, кто верит тебе, на смерть или в рабство", – заметил Порошенко.

"Говорят, когда умер Христос, это была темная ночь. И плач был слышен по всему миру. И только единицы не утратили веру. В этом и есть символический смысл Воскресения. Если ты идешь сквозь ад – просто продолжай идти. Ведь на той стороне тебя ждет победа. И те, кто имел общую веру, тождественную силу и упорное желание жить – которого было достаточно, чтобы нам всем прийти. Христос Воскрес! Воистину воскрес!", – сказал Петр Порошенко.