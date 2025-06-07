Напиток, который спасает от жары: самый вкусный домашний лимонад из цитрусовых за 2 минуты

Летом лучший освежающий напиток – любой лимонад. Готовить их можно из разных фруктов, которые вы любите. Но, вкусные всего будет из цитрусовых, клубники, а для яркого вкуса добавьте мяту, базилик.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего лимонада из апельсина, лимона и воды.

Ингредиенты:

2 лимона

1 апельсин

150 г сахара

200 мл воды (до сиропа)

2 л холодной негазированной воды

пучок мяты

Способ приготовления:

1. Сахар смешать с водой и сварить сиропом. Полностью охладите.

2. Выжмите сок из фруктов.

3. Все вместе хорошо смешать, залить холодной воды, по желанию добавьте лед и можно подавать!

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