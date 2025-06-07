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Напиток, который спасает от жары: самый вкусный домашний лимонад из цитрусовых за 2 минуты
Летом лучший освежающий напиток – любой лимонад. Готовить их можно из разных фруктов, которые вы любите. Но, вкусные всего будет из цитрусовых, клубники, а для яркого вкуса добавьте мяту, базилик.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего лимонада из апельсина, лимона и воды.
Ингредиенты:
- 2 лимона
- 1 апельсин
- 150 г сахара
- 200 мл воды (до сиропа)
- 2 л холодной негазированной воды
- пучок мяты
Способ приготовления:
1. Сахар смешать с водой и сварить сиропом. Полностью охладите.
2. Выжмите сок из фруктов.
3. Все вместе хорошо смешать, залить холодной воды, по желанию добавьте лед и можно подавать!
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