УкраїнськаУКР
русскийРУС

Напиток, который спасает от жары: самый вкусный домашний лимонад из цитрусовых за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
630
Рецепт лимонада

Летом лучший освежающий напиток – любой лимонад. Готовить их можно из разных фруктов, которые вы любите. Но, вкусные всего будет из цитрусовых, клубники, а для яркого вкуса добавьте мяту, базилик.

Видео дня
Из чего приготовить лимонад

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего лимонада из апельсина, лимона и воды.

Домашний лимонад

Ингредиенты:

  • 2 лимона
  • 1 апельсин
  • 150 г сахара
  • 200 мл воды (до сиропа)
  • 2 л холодной негазированной воды
  • пучок мяты

Способ приготовления: 

1. Сахар смешать с водой и сварить сиропом. Полностью охладите. 

Сироп для лимонада

2. Выжмите сок из фруктов.

Сок цитрусовых

3. Все вместе хорошо смешать, залить холодной воды, по желанию добавьте лед и можно подавать!

Готовый лимонад

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: