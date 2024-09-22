Наосеннивайтесь теплом: синоптик Диденко сказала, будет ли бабье лето

В воскресенье, 22 сентября, погода в Украине будет по-настоящему солнечной и теплой днем, но прохладной ночью. Также ожидается небольшой ветер.

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Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. "Бабье или дедово – но ведь лето! Завтра все такое же в Украине", – написала она.

Так, днем столбики термометров покажут 22-26 градусов с отметкой "плюс". Такой теплой и сухой погода будет оставаться в ближайшую неделю.

"В Киеве солнечно сухо тепло. Наосеннивайтесь теплом) Изменение погоды в сторону похолодания и дождей - с 29 сентября. Диаграмма прогностическая для Киева ниже", – добавила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, 22 сентября в Украине будет сухим. Хотя в небе будет небольшая облачность, сутки пройдут без осадков.

Температура ночью составит 7-12 градусов, на побережье морей будет несколько теплее, а в Карпатах наоборот еще прохладнее.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Татьяна Адаменко рассказала, что в этом году в Украине может не быть бабьего лета – периода, когда после похолодания приходит ощутимое потепление. В настоящее время в нашей стране продолжается метеорологическое лето.

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