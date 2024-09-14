Синоптик объяснила, почему в этом году в Украине может не быть бабьего лета

В этом году в Украине может не быть бабьего лета – периода, когда после похолодания приходит ощутимое потепление. Сейчас в нашей стране продолжается метеорологическое лето, а снижение температуры в ряде областей временное.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко. Она отметила, что бабье лето бывает не каждый год.

По словам синоптика, бабье лето обычно определяют так: сначала заканчивается лето, то есть наблюдается существенное похолодание, ночью может быть даже до 0 градусов или слабый минус, а затем – несколько дней очень теплой погоды.

"Но у нас до сих пор длится метеорологическое лето. Причем, бабье лето бывает не каждый год. Все зависит от того, как пойдут процессы", – объяснила Адаменко.

Она добавила, что лето может продлиться фактически до конца сентября.

"Сентябрь становится в Украине летним месяцем. В прошлом году было так, возможно, и в этом году. Следовательно, это уже тенденция", – отметила метеоролог.

Как сообщал OBOZ.UA, настоящая осенняя погода придет в Украину в конце сентября, существенное похолодание ожидается с 23-26 числа. До этого времени на украинских территориях будет господствовать фактически летнее тепло.

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