Небольшая облачность до +26 градусов: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 22 сентября

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Украине 22 сентября будет сухим. Хотя в небе будет небольшая облачность, сутки пройдут без осадков.

Видео дня

Об этом сказано в последнем обновлении прогноза погоды от Укргидрометцентра. Ночью и утром в западных областях местами будет туман.

Ветер все сутки будет слабым. Преимущественно северо-восточного направления, он не превысит скорость в 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12° (на побережье морей несколько теплее, 12-17°); однако днем воздух прогреется до 21-26°. В Карпатах ночью ожидают только 2-7° тепла, а днем – 15-20°.

Соответствующей будет погода в Киевской области. Облачно без осадков, температура ночью составит 7-12°, а днем 21-26°. В Киеве ночью будет 10-12°, а днем 23-25°.

Как рассказывают синоптики, в Киевской акватории Десны зафиксирован минимальный уровень воды за многолетие. В частности, гидрологический пост в Литках зафиксировал уровень воды 70 см над нулем поста (92,92 м БС). Это на 1 см ниже миниморума, наблюдавшегося в 2019 году.

Это особенно необычно потому, что выпадение значительных, сильных и чрезвычайных осадков в бассейне Верхнего Дуная, особенно в суббассейнах его австрийских притоков, повлекло за собой формирование катастрофического высокого паводка, близкого к историческим максимумам с превышением опасных отметок затопления в Чехии, Словакии и Венгрии.

На немецком и австрийском участках Дуная формирование значительного паводка началось еще 10 сентября. Пик паводка на Верхнем Дунае прошел 18 сентября высотой 6-8 метров над паводковыми уровнями. Высота паводковой волны на 20 сентября составила 5-7 метров.

Максимумы на участке Дуная в центральной части Венгрии должны сформироваться в течение ближайших 3 суток, а на юге Венгрии, на Сербии и румынском участке Среднего Дуная будут продолжаться в течение следующей недели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!