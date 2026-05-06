'Надо менять законодательство': в Минцифре сказали, стоит ли ждать голосования на выборах и повесток через 'Дію'

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что провести выборы через "Дію" невозможно, поскольку там будет сложно соблюдать тайное голосование. Рассылки повесток через приложение тоже не будет.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью Forbes-Украина. По его словам, для этого нужно решить вопрос о тайне голосования.

Что известно

Как пояснил чиновник, только после решения этого вопроса, стоит переходить к технической реализации такой возможности в "Дії".

"Когда говорят, что "Дія" может быть использована в выборах – это невозможно, потому что согласно Конституции надо, чтобы была тайна голосования, чтобы наш голос, любой в Украине, куда он поставил галочку, осталась его тайная информация", – отметил Борняков.

Чиновник добавил, что по состоянию на сегодня это возможно реализовать исключительно в кабинках для голосования. Борняков также добавил, что повесток в "Дії" тоже не планируют внедрять.

В частности, исполняющий обязанности министра отметил, что важным приоритетом для Украины остается защита персональных данных, которая, по его словам, является частью требований Европейского союза.

Кроме этого, чиновник отметил, что официальный Киев должен обновить законодательство в сфере защиты персональных данных для соответствия General Data Protection Regulation (GDPR) – общему регламенту Европейского Союза о защите персональных данных.

Выборы в Украине

До этого президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что США требуют от Украины провести выборы президента до начала лета.

Однако в нынешних условиях, по его словам, когда многие украинцы находятся за границей или на оккупированных территориях, сделать это крайне сложно, но если проведение выборов сможет положить конец войне, то это можно сделать, но важно, чтобы голосование прошло справедливо.

"Я сказал партнерам: "Вам нужно решить одно: вы хотите избавиться от меня или вы хотите провести выборы? Если вы хотите провести выборы (даже если вы не готовы сказать мне честно даже сейчас), то проведите эти выборы честно. Проведите их так, чтобы их признал прежде всего украинский народ. И вы сами должны признать, что это легитимные выборы", – говорил глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что 90% граждан не поддерживают проведение выборов в Украине в условиях полномасштабной войны. По его словам, большинство украинцев понимает, что волеизъявление без прекращения огня и под обстрелами – это "ужасно".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский убежден, что Россия стремится заменить украинского президента, манипулируя темой выборов. В случае хотя бы двухмесячного перемирия глава государства готов инициировать проведение голосования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!