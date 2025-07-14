Надо ли проходить ВВК, если есть бронь или отсрочка от мобилизации: детальное объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой к службе в Вооруженных силах привлекают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время некоторые граждане имеют отсрочку или бронирование от прохождения военной службы.

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Согласно статье 63 постановления № 560, после подачи документов на отсрочку направление на ВВК в период ее действия не допускается, но ТЦК могут присылать повестки. OBOZ.UA выяснил, обязан ли военнообязанный в таком случае являться в ТЦК и проходить ВВК.

Постановление Кабмина №76, которое определяет порядок бронирования военнообязанных работников предприятий, имеющих критически важное значение, не предусматривает обязательное прохождение ВВК для получения отсрочки.

В постановлении №560 указано, что военнообязанные, подавшие заявление на отсрочку в районный (городской) ТЦК и СП, а также в соответствующие органы СБУ или разведывательных структур, не направляются на прохождение медосмотра для определения пригодности к службе до принятия решения комиссией.

Исключение составляют лишь те, кто ранее был признан ограниченно годным или временно непригодным на срок от 6 до 12 месяцев, и у кого истек срок действия заключения ВВК. В то же время наличие бронирования или отсрочки не означает, что лицо не может получить повестку. Ее вручение не является основанием для игнорирования, поэтому гражданину нужно явиться в ТЦК и подать заявление об отказе от повестки в соответствии с определенной процедурой.

Когда возможно аннулировать повестку

Повестку можно аннулировать, если есть законные основания, например действующая отсрочка или бронь. Для этого необходимо:

– явиться в ТЦК;

– предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку или бронирование;

– подать письменное заявление и заверить его.

В случае подтверждения правомерности оснований повестку могут аннулировать. Однако, если таких оснований нет, за отказ от получения повестки предусмотрена ответственность.

Стоит помнить, что сам факт вручения повестки обжаловать в суде нельзя – можно обжаловать только действия или решения, которые стали следствием ее вручения.

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