Надо ли проходить ВВК, если есть бронь или отсрочка от мобилизации: детальное объяснение
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой к службе в Вооруженных силах привлекают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время некоторые граждане имеют отсрочку или бронирование от прохождения военной службы.
Согласно статье 63 постановления № 560, после подачи документов на отсрочку направление на ВВК в период ее действия не допускается, но ТЦК могут присылать повестки. OBOZ.UA выяснил, обязан ли военнообязанный в таком случае являться в ТЦК и проходить ВВК.
Постановление Кабмина №76, которое определяет порядок бронирования военнообязанных работников предприятий, имеющих критически важное значение, не предусматривает обязательное прохождение ВВК для получения отсрочки.
В постановлении №560 указано, что военнообязанные, подавшие заявление на отсрочку в районный (городской) ТЦК и СП, а также в соответствующие органы СБУ или разведывательных структур, не направляются на прохождение медосмотра для определения пригодности к службе до принятия решения комиссией.
Исключение составляют лишь те, кто ранее был признан ограниченно годным или временно непригодным на срок от 6 до 12 месяцев, и у кого истек срок действия заключения ВВК. В то же время наличие бронирования или отсрочки не означает, что лицо не может получить повестку. Ее вручение не является основанием для игнорирования, поэтому гражданину нужно явиться в ТЦК и подать заявление об отказе от повестки в соответствии с определенной процедурой.
Когда возможно аннулировать повестку
Повестку можно аннулировать, если есть законные основания, например действующая отсрочка или бронь. Для этого необходимо:
– явиться в ТЦК;
– предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку или бронирование;
– подать письменное заявление и заверить его.
В случае подтверждения правомерности оснований повестку могут аннулировать. Однако, если таких оснований нет, за отказ от получения повестки предусмотрена ответственность.
Стоит помнить, что сам факт вручения повестки обжаловать в суде нельзя – можно обжаловать только действия или решения, которые стали следствием ее вручения.
Ранее OBOZ.UA объяснял, может ли военнообязанный получить сразу несколько штрафов за нарушение правил воинского учета.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!