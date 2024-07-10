Над Украиной зафиксировали очередное НЛО: чем оно оказалось на самом деле. Фото и видео

В ночь на среду, 10 июля, в небе над Украиной заметили сияющий объект необычной формы, который в сети сразу окрестили "НЛО". Однако на самом деле над нашей страной был виден пролет второй ступени ракеты Ariane 6.

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Об этом рассказали авторы проекта о космосе Alpha Centauri. Там сообщили, что Ariane 6 – это европейский носитель, который наконец-то отправился в свой первый полет.

"Ракета отработала "на отлично": от этапа старта и до отделения полезной нагрузки", – сказано в сообщении.

Европейское космическое агентство производило прямую трансляцию пуска ракеты с космодрома во Французской Гвиане.

Тем временем украинцы в социальных сетях делились кадрами пролета второй ступени ракеты над Украиной.

Напомним, что в ночь на 1 мая в небе над Днепропетровщиной и Харьковщиной увидели яркую голубую вспышку. Наблюдать за этим явлением могли жители еще ряда соседних областей.

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