В небе над Украиной видели яркую вспышку: что это могло быть. Видео

В ночь на среду, 1 мая, в небе над Днепропетровщиной и Харьковщиной увидели яркую голубую вспышку. Наблюдать за этим явлением могли жители еще ряда соседних областей.

Предварительно, эта вспышка была вызвана падением метеорита или другого космического тела, однако официальной информации пока нет. В сети публиковали кадры вспышки, снятые в разных регионах.

Отметим, что тревогу по областям в этот момент не объявляли, так что с войной это явление, скорее всего, связи не имеет.

Небольшая справка: движущиеся в межпланетном пространстве небольшие твердые небесные тела называют метеороидами. Видимый след метеороида, вошедшего в атмосферу Земли, называется метеором, а метеороид, упавший на поверхность Земли, метеоритом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 апреля 2023-го над Киевом тоже заметили странную вспышку. Все небо на несколько секунд осветилось голубым, из-за чего стало светло, как днем.

– В Воздушных силах ВСУ тогда говорили, что странная вспышка в Киеве была вызвана падением метеорита или спутника. Ее также видели на территории Беларуси.

– Позже стало известно, что вспышки, скорее всего, возникли из-за падения метеора массой 200-300 кг и диаметром полметра. Небесное тело разлетелось на мелкие обломки и пыль, которые могут находиться в Житомирской области.

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