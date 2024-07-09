Космический календарь 2024. Когда можно увидеть метеорный поток и состоятся самые ожидаемые запуски ракет

2024 год – насыщенный год для любителей астрономических событий и исследований запусков космических ракет. Чтобы не пропустить ни одно из важных событий, предлагаем сохранить подробный космический календарь 2024 года.

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Ближайшее из событий – запуск ракеты Ариана 6 Дебют. А вот 30-31 июля можно будет наблюдать за метеоритным потоком Альфа-Каприкорниды, пишет Space.

9 июля: запуск ракеты Ariane 6 в космос.

Новая европейская тяжелая ракета впервые взлетит в космос после ряда задержек. Ракета Европейского космического агентства (ESA) Ariane 6, разработанная ArianeGroup, стартует с космодрома Европы во Французской Гвиане 9 июля в 18:00 GMT.

Июль: запуск ракеты SpaceX, Starship: IFT-58.

После успешного испытательного полета в июне, во время которого SpaceX удалось мягко приземлить Starship и его супертяжелый ракетоноситель в океане, компания планирует следующий запуск мега ракеты произвести в июле. Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что IFT-5 попытается уловить ракету-носитель первой ступени Starships с помощью "палочек" стартовой башни, впервые для ракеты, поскольку ее разработка развивается в направлении повторного использования.

Июль: запуск ракеты SpaceX, Falcon 9: Polaris Dawn (Полярный рассвет).

В июле готовится к запуску самая амбициозная на сегодняшний день миссия SpaceX с экипажем – она будет включать первые скафандры компании, способные выходить в открытый космос, и капсулу Crew Dragon с интерьером, модифицированным для вакуумного воздействия. Polaris Dawn – это первая из трех ожидаемых миссий в программе Polaris, которую финансирует филантроп-миллиардер Джаред Айзекман. Эта инициатива является продолжением запуска SpaceX Inspiration4, который состоялся в 2021 году, во время которого Исаакман и три других частных лица отправились в первый гражданский полет в космос.

21 июля: полная Луна.

Июльская полная луна извещает о своем вращении назад на противоположную от Земли сторону Солнца. Лунные дни длятся около 14 дней, поскольку Луна всегда смотрит на Землю одной и той же стороной. Полнолуние означает, что Луна находится на противоположной стороне Солнца от Земли, и поэтому полностью освещена.

30-31 июля: метеорный поток Альфа-Каприкорниды.

Альфа-Каприкорниды создают медленные, удивительные ярко-желтые метеоры класса огненного шара, хотя их количество не велико. Они могут быть особенно потрясающими для северных наблюдателей из-за их длинных следов из-за низкой высоты радиации. В этом году они продлятся с 3 июля по 15 августа с пиком на ночь с 30 на 31 июля.

Июль: возвращение астронавтов.

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернутся на Землю на борту Boeing Starliner, чтобы завершить летные испытания экипажа космического корабля (CFT). Эта миссия была запланирована на 21 июня. Однако Starliner снова отложили завершение своей первой миссии Международной космической станции (МКС) с астронавтами. Представители команды подчеркнули, что перед возвращением следует провести дополнительные тесты. Ведь у Starliner возникли истоки гелия и проблемы с двигателем, что продлило его миссию Crew Flight Test (CFT) с первоначально запланированных 10 дней после запуска 5 июня. NASA и Boeing еще не объявили точную дату возвращения Starliner, но это произойдет в июле

Август: космический полет NASA/SpaceX Crew-9.

SpaceX запускает свою девятую операционную миссию с экипажем для NASA. Миссия Crew-9 отправит на Международную космическую станцию ​​космонавта Александра Горбунова и трех астронавтов NASA: Зину Кардман, Ника Хейга и Стефани Уилсон, которые пробудут там около шести месяцев. Crew-9 стартует на ракете SpaceX Falcon 9 из флоридского Space Coast NET в августе. Окончательная дата запуска еще не объявлена.

19 августа: полная осетровая (голубая) Луна.

Полную Луну в августе назвали в честь рыбы осетр. Эта голубая Луна сойдет в 18:26 по Гринвичу.

Август экипаж NASA/SpaceX Crew-8 возвращается на Землю.

По прибытии Экипажа-9 на космическую станцию ​​Экипаж-8 приступит к подготовке к возвращению на Землю. Астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Жаннетт Эппс и российский космонавт Александр Гребенькин прибыли на МКС в марте и завершат свое дежурство на борту орбитальной лаборатории. Конкретная дата и место посадки пока не сообщаются.

Август: запуск ракеты Роскосмоса.

Транспортный корабль "Прогресс-82" стартует с грузом до Международной космической станции (МКС). Космический корабль без экипажа стартует на ракете "Союз 2.1a" с космодрома Байконур в Казахстане. Космический корабль Российского космического агентства (Роскосмос) пристыкивается часа после запуска, имея на борту запасы и горючее для космической станции.

16-18 сентября: космическая конференция.

Air, Space & Cyber ​​Conference Ассоциации воздушно-космических сил проведут киберконференцию на тему "Достижение решающего преимущества в эпоху нарастающих угроз. Мероприятие состоится в штате Мэриленд. По информации научного сайта, конференция "обеспечивает первоклассное профессиональное военное развитие, облегчает обмен новыми требованиями и технологиями, а также способствует поддержке связей, продвигающих дело воздушных и космических властей".

17-18 сентября: Супермесяц.

Полный Супермесяц наступает ближе к осеннему равноденствию. Традиционно это полнолуние можно увидеть в сентябре. Но каждые четыре-пять лет Супермесяц появляется на вечернем небе в октябре. В следующий раз это произойдет в 2025 году. Собирая осенний урожай, фермеры могут работать до ночи при свете этой гигантской Луны, поэтому ее еще называют Жатва. Увидеть осеннее полнолуние в полной красоте можно будет в ночь на 18 сентября в 02:34.

17-18 сентября: частичное лунное затмение.

Лунное затмение можно будет увидеть в Европе, большей части Азии, Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Индийском океане, Арктике и Антарктиде.

Лунное затмение начнется в 1:41 GMT 18 сентября. А максимальная точка затемнения состоится в 03:41 GMT. Закончится частичное лунное затмение 18 сентября в 05:47 GMT. Длительность частичного лунного затемнения составляет 4 часа 6 минут.

Сентябрь: запуск ракеты Blue Origin.

Blue Origin запустит свою ракету New Glenn в свой первый полет. Ракета имеет высоту 98 метров и может отправить 50 тонн на низкую околоземную орбиту. Она станет первой орбитальной ракетой Blue Origin.

Сентябрь: запуск ракеты ЕС/SpaceX, Falcon 9

Второй из двух запусков SpaceX Falcon 9 спутников Galileo Европейского Союза состоится в сентябре. Эти миссии отмечают в первый раз, когда SpaceX запускает спутники ЕС с секретным оборудованием, и в первый раз за 15 лет, когда космический корабль Galileo запускается с неевропейской территории.

22 сентября: осеннее равноденствие.

Осеннее равноденствие состоится в 12:44 по Гринвичу, что принесет астрономическую осень в Северном полушарии и весну в Южном полушарии.

2 октября: кольцеобразное солнечное затмение.

Огненное кольцо можно будет увидеть над частями Тихого океана, южной частью Чили и южной Аргентиной. Около 175 тысяч человек живут в зоне видимости этого затмения. Ученые отмечают, что во время кольцевого солнечного затмения опасно смотреть прямо на солнце без очков.

8 октября: метеорный дождь Дракониды 2024 года.

Метеорный дождь будет активен с 6 по 10 октября и достигнет пика 8 октября. В этом году условия для наблюдения за Драконидами благоприятны, поскольку во время пика Луна будет освещена на 27%. Дракониды возникают из-за того, что Земля проходит сквозь обломки – кусочки льда и камни – оставлены кометой 21P/Джакобини-Циннера, когда она мчится сквозь Солнечную систему, проходя мимо Земли каждые 6,6 лет.

10 октября: запуск ракеты NASA/SpaceX, Falcon Heavy: Europa Clipper.

SpaceX запустит миссию NASA Europa Clipper на ледяной спутник Юпитера Европу на ракете Falcon Heavy. Запуск состоится из стартового комплекса 39-A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Европа является одним из самых перспективных мест в солнечной системе для охоты за внеземной жизнью. Несколько миссий собрали доказательства того, что внутри Европы находится огромный океан под ледяной оболочкой, толщина которой, по оценкам NASA, составляет от 3 до 30 километров. Europa Clipper достигнет Юпитера 11 апреля 2030 года, когда он войдет на длинную петлеобразную орбиту вокруг газового гиганта.

14-18 октября: Международный астронавтический конгресс.

На 75-й Международный астронавтический конгресс (IAC) в Милан прибудет более 8 тысяч экспертов по промышленности, исследованиям и институтам. Это поставит Италию в центр международных дебатов по использованию космоса для поддержки устойчивого развития.

17 октября: полная Луна.

17 сентября в 7:26 утра по восточному времени сойдет полная Луна. Это полнолуние еще называют Суперлуной охотника, ведь когда листья опадают и поля уже сжаты, а олени откормлены, пора охотиться.

20-21 октября: метеорный поток Ориониды.

Метеорный поток Ориониды активен с 26 сентября по 22 ноября и достигнет пика 20-21 октября между севером и рассветом. При ясном небе можно будет увидеть около 20 метеоров в час. Условия для наблюдения за Орионидами в этом году плохие, поскольку Луна будет освещена на 79% во время пика. Иногда метеорный поток Ориониды создает удивительные проявления до 80 метеоров в час, но в последние годы он дает более скромные проявления примерно 20 или 30 видимых метеоров в час. Метеорный поток Ориониды возникает, когда Земля проходит через обломки или лед и пыль, оставшиеся от кометы 1P/Галлея, более известной как комета Галлея.

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