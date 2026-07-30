Над Украиной взошла Оленья Луна: что это за явление и где его можно увидеть. Фото

Ночью 29 июля украинцы смогли полюбоваться июльским полнолунием, которое называют "Оленьей Луной". Такое название оно получило из-за естественного цикла роста рогов у самцов оленей, которые именно в этот период активно отращивают новые рога.

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Появление полной Луны заметили, в частности, жители Одессы. Они публиковали фотографии этого небесного явления в сети.

Когда можно было увидеть июльское полнолуние

Июльская полная луна наступила в среду, 29 июля. Максимальная фаза освещения Луны наступила в 17:36 по киевскому времени. В этот момент в Украине еще был день, однако явление было заметно на украинском небе ночью.

Что такое Олений Луна

Олений Луна — это традиционное название июльского полнолуния. Его используют из-за особенности природного цикла у самцов оленей: в это время у них начинают активно расти новые рога. Каждый год животные сбрасывают старые рога и отращивают новые, которые с каждым годом могут становиться больше и массивнее.

Названия полнолуний происходят из разных культур, в частности из традиций коренных народов Северной Америки, колониальной Америки и Европы.

Какие еще названия имеет июльская полная луна

У разных народов июльскую полную луну называли по-разному, часто связывая с природой, животными, растениями или сезонными явлениями.

Например, народ кри называл июльскую полную луну "Луной линьки перьев". Такое название связано с природными изменениями в мире птиц. Народ тлингитов использовал название "Лососевая Луна". Оно указывало на период, когда рыба возвращалась в местные водоемы и была готова к вылову.

Немало названий июльского полнолуния связаны также с растениями и урожаем. Среди них:

Ягодная Луна — название народа анишинаабе;

Месяц, когда созревает чёрноплодная черемуха — у народа дакота;

Месяц спелой кукурузы — в традиции народа чероки;

Малиновый Месяц — у народов алгонкинов и оджибве.

Также существуют названия, связанные с погодой и летним сезоном. Например, западные абенаки называли июльское полнолуние "Грозовым Месяцем" из-за характерных для этого периода летних гроз.

Народ анишинаабе использовал название "Луна середины лета", поскольку полнолуние приходилось на период, символизировавший середину летнего сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, с середины июля до второй половины августа жители Земли могут наблюдать метеорный поток Персеиды. В 2026 году он продлится с 17 июля по 24 августа, а наибольшее количество метеоров ожидается в ночь с 12 на 13 августа.

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