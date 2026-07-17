Приближается один из самых ярких метеорных потоков года: когда смотреть на Персеиды

Ежегодно с середины июля до второй половины августа жители Земли могут наблюдать метеорный поток Персеиды. В 2026 году он продлится с 17 июля по 24 августа, а наибольшее количество метеоров ожидается в ночь с 12 на 13 августа.

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Об особенностях этого астрономического явления рассказало издание Blikk.hu. По их данным, во время пика активности при благоприятных условиях в небе можно увидеть до 80 метеоров в час, хотя фактическое количество зависит от места наблюдения и состояния неба.

Поток из космоса

Персеиды считаются одним из самых известных и эффектных метеорных потоков. Своё название они получили из-за того, что создаётся впечатление, будто метеоры вылетают из созвездия Персея.

Источником потока является комета 109P/Swift–Tuttle. Она проходит через внутреннюю часть Солнечной системы примерно раз в 133 года, оставляя после себя шлейф из мелких частиц. Каждый год Земля проходит через это облако космической пыли, а обломки, попадая в атмосферу, сгорают и оставляют яркие световые полосы.

Иногда в небе можно увидеть не только небольшие метеоры, но и так называемые огненные шары. Они возникают, когда в атмосферу попадают более крупные обломки, которые светятся значительно ярче обычных метеоров.

Для наблюдения за Персеидами не нужны телескоп или бинокль. Лучше всего выбрать место подальше от городского освещения, где небо остается максимально тёмным.

Специалисты советуют взять с собой удобный стул или туристический шезлонг, теплую одежду и фонарик с красным светом, который меньше влияет на адаптацию глаз к темноте. Лучшее время для наблюдений – поздние ночные часы, когда созвездие Персея поднимается выше над горизонтом.

Подходит каждому

Еще одно преимущество Персеид заключается в том, что это явление доступно практически каждому. Для наблюдения не требуется специальное оборудование, а сами метеоры часто оставляют длинные яркие следы, которые могут быть заметны в небе в течение нескольких секунд.

В то же время на качество наблюдений влияет Луна. Если её свет будет слишком ярким, часть более слабых метеоров останется незаметной. Именно поэтому стоит выбирать ночь, когда лунный свет минимален.

Персеиды имеют значение не только для любителей звёздного неба, но и для учёных. Астрономы используют результаты наблюдений, чтобы точнее определять активность метеорного потока, положение его радианта и отслеживать долгосрочные изменения, связанные с кометой 109P/Swift–Tuttle.

Во время наблюдений фиксируют яркость метеоров, направление их полета и другие характеристики. Такие данные помогают оценить размеры космических частиц и лучше понять особенности потока.

Каждая ночь особенная

Особенность Персеид заключается в том, что каждое наблюдение отличается от предыдущего. Появление метеоров остается непредсказуемым, поэтому даже несколько минут под открытым небом могут подарить необычное зрелище.

Если в ночь максимальной активности помешает погода, астрономы рекомендуют попробовать ещё раз на следующий день. Метеорный поток остаётся активным в течение нескольких суток, поэтому шансы увидеть яркие метеоры сохраняются.

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