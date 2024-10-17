Над Украиной взошла суперлуна: где можно видеть самое яркое полнолуние 2024 года. Фото
17 октября над Украиной взошло самое яркое полнолуние этого года – Луна Охотника. Суперлуние уже увидели в разных регионах страны.
За восхождением огромного месяца желтоватого цвета наблюдали жители Киевщины, Днепровщины, Сумщины и других областей. OBOZ.UA собрал самые яркие кадры удивительного полнолуния.
Луна Охотника над Киевщиной
При внимательном рассмотрении полнолуния можно заметить небольшую "корону" вокруг Луны.
А так выглядит Супермесяц, если его рассматривать через телеобъектив. На спутнике Земли можно даже разглядеть темноватые протяженные пятна, которые когда-то давно были приняты за моря.
Луна Охотника, которую еще называют Кровавой Луной, Луной-путешественницей или Луной, опадающей листвой, является самым ярким полнолунием в году.
Дело в том, что 17 октября расстояние от Земли до спутника наименьшее и составляет 357 тысяч километров. Среднее расстояние до спутника 381 тысяча километров.
Это явление связано с тем, что Луна движется вокруг Земли не по кругу, а по вытянутой орбите, то приближаясь, то удаляясь от планеты. И когда полная луна оказывается в более близкой, чем обычно, к нам точке, она кажется нам больше.
Супермесяц взошел над Днепровщиной
Луна Охотника 17 октября является третьей из четырех последовательных суперлун в году. Ее можно будет также наблюдать спустя три дня, 20 октября.
Следующее полнолуние взойдет 15 ноября. Оно известно, как "Морозная Луна" или "Замерзающая Луна", а еще "Луна Бобра". Это полнолуние станет последним Суперлунием 2024 года.
Луна Охотника над Сумщиной
Как сообщал OBOZ.UA:
17 октября у жителей Земли есть шанс увидеть уникальное зрелище – два ярких события сойдутся в одном небесном шоу. Супермесяц Охотника встретится с кометой Цучиншань-АТЛАС – самой яркой за 13 лет кометой.
Над Киевом вечером в четверг, 17 октября, можно было увидеть движущийся ряд светящихся точек. Это были спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска.
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