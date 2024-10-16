Суперлуна объединится с самой яркой за 13 лет кометой: жители Земли увидят уникальное зрелище

Астрономы подчеркивают, что у жителей Земли есть шанс увидеть уникальное зрелище – два ярких события сойдутся в одном небесном шоу. Суперлуна Охотника, которую в полной красоте можно будет увидеть на небе уже 17 октября, встретится с самой яркой за 13 лет кометой Цучиншань-АТЛАС.

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И хотя комета C/2023 A3 уже перешла пик своей яркости, ее можно увидеть невооруженным глазом из Северного полушария. А вот Луна Охотника только входит в свою яркую стадию, поэтому насладиться этой полновидной красавицей смогут все желающие по меньшей мере до конца недели, пишет AP.

Ученый из NASA Билл Кук признался, что большинство астрономов недолюбливают полнолуние, поскольку его яркий свет мешает наблюдать за другими объектами в небе. Однако в этот раз ученые ожидают восхождения двух грандиозных астрономических событий. "Лунный свет вымоет часть хвоста кометы, но на это все равно стоит посмотреть после заката", – сказал Кук.

Где и как увидеть комету

По словам астрономов, с 11 октября комета Цучиншань-АТЛАС видна невооруженным глазом из Северного полушария. Тысячи наблюдателей по всему миру, в том числе из Украины, о чем писал OBOZ.UA, смогли уже увидеть и даже сфотографировать эту хвостатую красавицу.

И хоть сейчас C/2023 A3 теряет свою яркость, но до 20 октября ее еще можно увидеть, пишет StarWalk 2. Комета видна невооруженным глазом вечером примерно через час после захода Солнца. Эксперты советуют ориентироваться на антихвост – яркую полосу, которая, кажется, устремлена к Солнцу.

А с 20 октября и до начала декабря Цучиншань-Атлас можно будет увидеть в вечернем небе только с помощью бинокля и телескопа.

По словам астрономов, в течение следующих 20 лет комета C/2023 A3 будет двигаться к краю Солнечной системы и не вернется еще 26 000 лет.

Почему Луна Охотника будет особенной

Октябрьскую Луну Охотника, которая является третей суперлуной 2024 года, ученые называют особенной. По данным AstroPixels, она будет на расстоянии примерно 357 364 километра от Земли – ближайший из всех полных Лун в этом году.

Это делает Луну Охотника не просто суперлуной. По данным Адлерского планетария, октябрьское полнолуние будет казаться примерно на 30% ярче и почти на 15% больше обычной полной Луны.

В четверг Луна Охотника достигнет своей полной фазы и будет больше двух предыдущих суперлун, которые проходили на большем расстоянии от Земли.

По данным NASA, лучше за Луной Охотника наблюдать, когда она появляется на восточном горизонте сразу после того, как Солнце опустится на запад. Чтобы получить наилучшую видимость, астрономы советуют смотреть чуть повыше горизонта. И наблюдать за этой диковинкой можно будет несколько дней.

Следующая полная Луна появится на небе 15 ноября. Известная как Бобровая Луна, Морозная Луна или Ледяная Луна, это будет последняя суперлуна 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы увидят самое яркое полнолуние 2024 года: когда Луна Охотника и почему его так называют.

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