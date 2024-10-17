Над Киевом зафиксировали парад спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска. Фото и видео

Над Киевом вечером в четверг, 17 октября, можно было увидеть в движении ряд светящихся точек. Это были спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

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OBOZ.UA опубликовал видео необычного зрелища, снятое в столице. Кадры были сделаны после 20:00.

Маск разрабатывал Starlink – огромную спутниковую систему, которая может обеспечить интернетом даже самые отдаленные районы Земли – с 2015 года. Компания SpaceX запускает эти спутники группами (каждая от 15 до 56 единиц).

На начало 2024 года на нашей орбите уже было почти 6000 спутников Starlink. В планах Маска создать "созвездие" спутников из 12 тысяч единиц, а в дальнейшем увеличить его еще больше, до 42 тысяч.

Поскольку SpaceX при каждом запуске выводит на орбиту несколько спутников, вначале вокруг Земли видно цепочку ярких точек.

"Поезд" Starlink сперва двигается на одинаковой высоте и с одинаковой скоростью. Его хорошо видно невооруженным глазом в течение нескольких дней после запуска.

В определенный момент каждый спутник поднимается на собственную рабочую орбиту. Поэтому наблюдатель может увидеть, как одна из точек отдаляется от "поезда". Как только спутник достигает своей постоянной орбиты, его становится гораздо труднее различить на небе, но все еще можно наблюдать с помощью оптических приборов.

Как сообщал OBOZ.UA, КНР также активно работает над созданием обширной сети интернет-спутников. Первую такую партию китайская государственная компания Yuanxin Satellite уже отправила в космос.

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