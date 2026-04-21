'Начнем консультации': Клименко высказался о короткостволе для гражданских после теракта в Киеве

После теракта в Киеве, в результате которого погибли люди, вопрос права гражданских на оружие снова оказался в центре внимания. В Министерстве внутренних дел заявили о готовности начать обсуждение возможного введения короткоствольного оружия для граждан.

Видео дня

Речь идет о комплексных изменениях с четкими правилами и подготовкой населения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на встрече с представителями медиа.

Он подчеркнул, что поддерживает идею принятия закона о гражданском оружии, который бы урегулировал вопросы его обращения и использования. При этом, по его словам, ключевым элементом такой системы должно стать обязательное обучение граждан.

"Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия, карабины, то есть, охотничье это оружие, гладкоствольное, нарезное - это все надо классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности безопасного обращения с этим оружием. Это целая система, инфраструктура", – сказал он.

Кроме этого, Клименко подчеркнул необходимость внесения изменений в уголовное законодательство, в частности в части определения границ самозащиты. Это, по его словам, позволит четко урегулировать правовые аспекты использования оружия гражданскими лицами.

"Изменения в уголовное законодательство, определение по самозащите, тиры, места хранения. Мы готовы к этому диалогу. Хотим, чтобы эта система была. Чтобы было у людей право на вооруженную самозащиту. И, главное, чтобы этот человек был подготовлен", – сказал он.

По словам Клименко, консультации относительно возможного введения короткоствольного оружия для гражданских должны начаться уже на следующей неделе.

"Я уже проговорил с нардепами. Мы уже со следующей недели начнем консультации. Как и говорил, с привлечением общественности, экспертов, журналистов. Надо слышать все мнения, чтобы выйти на эффективное решение", – добавил министр.

Теракт в Киеве

Напомним, в субботу около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

На следующий день в сети появилось видео с места стрельбы на улице: двое правоохранителей, прибывших на вызов, сбежали после первых звуков выстрелов, бросив безоружных гражданских. Ребенок и мужчина были вынуждены спасаться самостоятельно. Взрослый не успел – нападающий попал в него.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о расследовании против двух полицейских. Следствие установит законность их действий. Предварительная квалификация дела – ч. 3 ст. 367 УКУ ("Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия"). Санкция предусматривает восемь лет лишения свободы.

Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Генерал заявил, что двое его подчиненных поступили "непрофессионально и недостойно", потому что оставили в опасности раненых гражданских. "Все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", – подчеркнул генерал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что начато расследование бездействия двух патрульных, которые сбежали с места теракта в Голосеевском районе Киева. Расследование проводится в рамках уголовного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал видео с бодикамер полицейских, которые сбежали с места теракта в Киеве. Патрульный экипаж оставил людей в опасности и не воспользовался табельным оружием. Им сообщили о подозрении из-за действий во время теракта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!