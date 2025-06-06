На Житомирщине выпал град размером с яйцо: что известно о последствиях. Видео

В пятницу, 6 июня, Житомирщину накрыла мощная непогода: в нескольких районах области, а также в самом Житомире, выпал град размером с куриное яйцо. Необычная природная аномалия напугала жителей и нанесла немалый ущерб.

Видео дня

В соцсетях появилась масса видео и фото, на которых видно, как град с грохотом падает на дома, крыши автомобилей и огороды. В частном секторе лед пробивал теплицы и оставлял следы на металле и стекле.

Жители говорят, что осадки были внезапными и продолжались недолго, но град падал с такой силой, что покрыл землю белой коркой.

В некоторых населенных пунктах ледяные шарики прыгали по асфальту, оставляя впечатление настоящего ледяного дождя.

Стихия хоть и прошла быстро, однако оставила после себя немало впечатляющих кадров и удивления у жителей области.

По прогнозам, в ближайшие дни в регионе возможны новые грозовые явления.

Как сообщал OBOZ.UA, на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине днем ожидается от +29 до +32°C, в ночное время - +17...+20°C. Частично будет облачно и с дождями.

Также в понедельник, 19 мая, на Ивано-Франковщине свирепствовала непогода. Некоторые районы накрыло сильным ливнем и градом. В частности, пострадали Ивано-Франковский и Тисменицкий районы. В сети пользователи опубликовали фото и видео, которые демонстрируют разрушительные последствия стихии.

До этого, в Полтаве и районе вечером во вторник прошел сильный ливень, местами - с градом. Затопило немало улиц и дворов облцентра. Местами вода была выше колес автомобилей, движение было затруднено. Местные интернет-паблики публиковали фото и видео последствий непогоды.

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