Ивано-Франковскую область накрыло градом: люди показали разрушительные последствия стихии. Фото и видео

В понедельник, 19 мая на Ивано-Франковщине свирепствовала непогода. Некоторые районы накрыло сильным ливнем и градом.

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В частности, пострадали Ивано-Франковский и Тисменицкий районы. В сети пользователи опубликовали фото и видео, которые демонстрируют разрушительные последствия стихии.

Ледяные шарики сыпались с неба в нескольких регионах Ивано-Франковской области, а в других шел сильный дождь с грозой.

В частности, кадры сняты во время ливня с градом, который покрыл землю сплошным ковром.

На Богородчанщине "побелели" дороги и трава.

Град побил растения на огородах, во дворах повреждено имущество местных жителей.

Синоптики прогнозируют продолжение непогоды. Так, по данным Укргидрометцентра, 19 мая на Ивано-Франковщине будет преобладать облачная погода. Ожидается значительный дождь, гроза и град. Все это будет сопровождаться сильными порывами ветра. Днем по городу и области воздух прогреется до +13, ночью +3...+5.

Как сообщал OBOZ.UA, завтра, 20 мая, почти во всех регионах будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Потепление на смену прохладе придет 22 и 23 мая.

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