Жара до +33, но с грозами: синоптики дали прогноз на выходные и рассказали, где ждать осадков. Карта

В Украине на выходные, 7-8 июня, сохранится жаркая летняя погода, а температура воздуха поднимется до +35°C. На западе синоптики прогнозируют локальные дожди и грозы, на остальной территории – преимущественно солнечно и сухо.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. Во многих регионах возможны жаркие, душные условия, поэтому стоит позаботиться о защите от солнца и питьевом режиме.

Какой будет погода в Украине в субботу, 7 июня

На западе страны, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, дневная температура воздуха будет колебаться от +28 до +32°C, а ночью – от +15 до +19°C.

На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине днем ожидается от +29 до +32°C, в ночное время – +17...+20°C. Частично будет облачно и с дождями.

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях синоптики прогнозируют от +30 до +32°C в дневное время и от +17 до +19°C ночью. Преимущественно будет солнечно и без осадков.

На востоке и юге Украины дневная температура воздуха составит от +29 до +33°C, ночная – от +16 до 19°C. Синоптики спрогнозировали жаркую погоду и без осадков.

Какой будет погода в Украине в воскресенье, 8 июня

В воскресенье, 8 июня, в Украине сохранится жара: температура днем будет достигать +33...+35°C на востоке и юге. Дожди ожидаются только на западе, на остальной территории – преимущественно солнечно и сухо.

На Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Ровенщине и Закарпатье, Волыни, Буковине синоптики прогнозируют, что днем температура поднимется до +32 °C, а ночью будет колебаться в пределах +17...+19°C. Кое-где будут дожди с грозами, облачно с прояснениями.

В Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской областях температура ночью: +19...+21°C, днем – от +30 до +33°C. Погода будет переменчивой, местами с осадками.

На центральной части страны (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская области) днем температура воздуха поднимется до +34°C, ночью – до +21°C. Синоптики прогнозируют преимущественно солнечную и сухую погоду.

В Харьковской, Донецкой, Луганской областях будет очень жарко и без осадков. Температура воздуха может подняться до 35°C, ночью – до +21°C.

На юге страны – днем от +31 до +34°C, ночью – от +19 до +21°C. Погода будет переменчивой, местами облачно и сухо.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, лето 2025 года порадует теплой погодой, и конечно же не обойдется без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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