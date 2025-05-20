Полтаву накрыли ливень с градом: люди показали страшные последствия стихии. Видео

В Полтаве и районе вечером во вторник, 20 мая, прошел сильный ливень, местами – с градом. Затопило немало улиц и дворов облцентра.

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Местами вода была выше колес автомобилей, движение было затруднено. Местные интернет-паблики публиковали фото и видео последствий непогоды.

Настоящий потоп произошел на улице Героев Украины, сильно затопило и Чумацкий Шлях, а в микрорайоне Сады-2 мужчине пришлось выталкивать свой Passat из почти что "озера" посреди дороги.

Горожан изрядно удивило ноу-хау: воду с проезжих частей решили разгонять тракторами:

Затоплена улица Владимира Вязуна:

Днем во вторник синоптики предупреждали, что на Полтавщине за несколько часов будет гроза и град, а также шквалы сильного ветра (до 15-20 метров в секунду). Погодные условия тогда оценили как I (желтый) уровень опасности.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ожидает, что 21 мая почти вся Украина погрузится в комфортное тепло – дневная температура будет колебаться от +17 до +24 градусов. В Киеве обещают до +22 и почти без осадков.

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