На Земле снова будет бушевать магнитная буря: в какие часы следует быть особенно осторожными

Продолжительная магнитная буря, которая продолжалась с самого начала 2026 года, начинает ослабевать. Уже с 5 января геомагнитная активность резко пойдет на спад.

Видео дня

Однако в ближайшее время К-индекс будет в пределах 5, что может вызвать определенный дискомфорт. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Геомагнитная активность упадет

В период с 1 по 3 января на Земле наблюдалась магнитная буря с К-индексом выше 5. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателем 5 и выше. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

Уже с 4 января К-индекс будет в пределах 3. Это характеризует состояние геомагнитного поля Земли как слабо возмущенное. Как правило, при К-индексе 3 значимых проблем с технологическими системами или самочувствием метеочувствительных людей не ожидается, хотя небольшие вариации в магнитном поле могут наблюдаться.

Однако в конце суток 4 января Центр прогнозирования космической погоды США прогнозирует магнитную бурю уровня G1. Это слабые геомагнитные возмущения, вызванные солнечными вспышками, которые чаще всего не опасны, но могут вызывать легкие головные боли, усталость, незначительные помехи в радиосвязи и влиять на метеочувствительных людей. Пик геомагнитной активности будет в период 20:00 до 23:00 по киевскому времени.

Как улучшить самочувствие

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь соблюдать размеренный темп жизнедеятельности.

Режим и расслабление

Спите не менее 7–8 часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы.

Питание и вода

Пейте больше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Физическая активность

Легкие прогулки на свежем воздухе (особенно утром). Избегайте интенсивных тренировок – организму нужен покой.

Как писал OBOZ.UA, самую интенсивную магнитную бурю, которая по данным астрофизиков, почти достигла экстремального уровня, планета Земля пережила 12 ноября. Это явление стало следствием недавних супермощных вспышек на Солнце, в результате которых облака плазмы добрались до нашей планеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!