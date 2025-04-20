На западе поют рынзовки, а в центре – волочятся: интересные традиции Пасхи из разных уголков Украины

Украинцы имеют немало разных традиций и обрядов, в том числе и на Пасху. Хотя кое-что объединяет практически всех – это освящение куличей, яйца, мясо и веселые игры с пасхальными яйцами. Но за пределами общеизвестных обычаев скрывается множество уникальных местных, сохранившихся еще с давних времен.

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Ведь у каждого региона есть что-то свое, особенное, порой очень древнее и символическое. К примеру, на западе страны поют рындзивки и играют пасхальные игры, а в центральной части Украины и на Левобережье – "волочатся".

Рындзивки, гаивки и пасхальные ходы

Фольклорист Владимир Гнатюк в своих трудах описывал, как на Львовщине ребята пели рынков под окнами – пасхальные песни, похожие на колядки, за которые получали дары от хозяев. От колядок рынзивки отличаются тем, что Христос воскрес, а не родился: "Же Христос, же воскрес, же воистину воскрес".

На Галичине бытовал обряд "алаловников" – группы молодежи с музыкантами и певцами, которые в первый и второй день Пасхи обходили села, славя воскресение Христа. За это им дарили угощение, писал Гнатюк.

На Пасху в некоторых селах Львовщины (например Старый Самбор и Великие Дедушичи), а также на Подолье, ребята не только пели, но и демонстрировали свою силу. Как описывает этнолог Василий Балушок в своей книге, юноши выполняли обряд, который назывался "ставить оберег". Для этого несколько ребят брались за руки и становились в круг (или в ряд), а остальные ребята становились им на плечи. В Старом Самборе этот "живой оберег" трижды обходил церковь, а затем шел к дому священника и к главе мальчишеского братства. Девушки в этом участия не принимали, потому что они водили рощицы.

На Подолье подобный обряд имел другие названия – "дзвиныця" или "башта". Он был сложнее: на плече пяти сильных ребят становились еще четыре, на них – трое, потом двое, и наконец – один на самом верху. Образовалась своеобразная "башня" из людей.

Как рассказала фольклористка Ярина Закальская в комментарии "Суспільному", подобная игра называется "церковь" или "церковця". Ее играют в западных областях. В игре 4 или 6 ребят становятся в круг, еще 2-3 становятся им на плечи, и все это "живое сооружение" должно обойти вокруг церкви, не рассыпавшись.

В Ивано-Франковской области и Буковине также сохранился обряд "церкви" - молодежь создает живую пирамиду и трижды обходит храм. А в селе Чертовец (Ивано-Франковщина) существует пасхальный хоровод "сербен" – давний танец с копьем или топором. Его корни уходят в дохристианскую военную культуру. Все участники танца держатся за руки и вокруг церкви водят хоровод, притопывают ногами и наклоняются, что символизирует единство общины и готовность оберегать свою землю.

Также на Галичине молодежь после Пасхальной службы водит рощицы – хороводы с песнями, прославляющие весну и воскресение Христа.

Профессор Виктор Давидюк сообщил, что от Пасхи до Ивана Купала поют самые разные песни: гаивки, гагалки, ягилки, маевки, бабойки и рогульки. Они должны подтолкнуть молодежь найти себе пару, или смеются над одиночками. Обычно первую рогульку пела молодая замужем женщина. Если он только первый год в браке и без детей, то должен одеться как девушка и участвовать во всех обрядах с девушками, передавая им опыт.

Волочебные обряды, обливание и украшение дома

В Кировоградской области распространена расписка стен овощными штампами (свекла, морковь, картофель) — вероятно, дохристианский ритуал весеннего обновления.

В центральной части Украины, в частности на Полтавщине, существует обычай украшать дома деревянными птицами, подвешенными к балкам под потолком. Эти птицы символизируют души умерших родственников, которые весной возвращаются из теплых краев.

В понедельник после Пасхи отмечают "волочебный понедельник", рассказала Ярина Закальская. В этот день люди, особенно в центре и на Левобережье, ходят друг к другу в гости - "волочатся", обмениваются писанками и куличами, а крестные родители дарят крестникам подарки, называемые "волочебное" (крашенки, пасхи и другие гостинцы).

В Гуцульщине Пасха сопровождается обливанием водой в понедельник, на следующий день после Пасхи. Этот обряд символизирует очистку и обновление.

В некоторых регионах Полесья после разговки существует обычай умывания водой, в которую кладут две пасхальные яйца и медную монету. Считается, что такое умывание способствует красоте, здоровью и успешному году.

Освящают не только паску, мясо и яйца

Освящают не только пищу, но и предметы построения, например ножи, которые затем используют в лечебных обрядах. Ими также потом разрезали пасху после церкви. В Кировоградской области считали, что если этим ножом перекрестить человеку место удара, у него не будет шишки. В Смеле Черкасской области им "выскребали" грыжи, а в хозяйстве его держали у коровы, чтобы не брыкалась. На Волыни нож могли класть в колыбель к ребенку, чтобы его не подменила нечистая сила, а на Бойковщине освященным ножом "разгоняли тучи".

На Волыни существует обряд освящения страстной свечи. После службы верующие с огнем от свечи обходят свое хозяйство, выжигая крестики на балках дома, что символизирует защиту дома от злых сил.

В селах на юге Волыни и Львовской области также освящают ключи от домов – оберег от воров. Также есть обряд освящения кувшинов с медом, куда клали списки умерших близких, в начале поста.

Иногда освящали мел, которым потом рисовали кресты на дверях или ели его из изжоги. На Волыни и Бойковщине в пасхальную корзину клали бумажные деньги, чтобы их становилось больше.

Пасхальные стихи, "каток" и "воскресники"

Иван Франко писал об особых пасхальных спектаклях, похожих на рождественский вертеп. Например, в Харьковской области (Изюмщина) их называли "пасхальная вирша", а в Ивано-Франковской области (Калуш) – "Слово о бурении ада". Но Франко отмечал, что эти обряды возникли не в народе, а среди студентов или церковных общин, а уже впоследствии распространились среди простых людей.

На Волыни есть интересная пасхальная игра с пасхальными яйцами, которая называется "каток". К примеру, в селе Четверня для игры выкапывают небольшую круглую ямку в земле. Ямка имеет форму спирали, ведущую к широкому круглому дну. Стены ямы должны быть гладкими, чтобы яйца свободно катились. Игроки поочередно запускают пасхальные яйца по спирали. Если чье-то пасхальное яйцо коснется другой, он забирает обе. Для игры лучше брать хорошо сваренные яйца, поскольку жидкие плохо катятся. После игры съедать эти яйца нельзя.

В селе Болестрашичи и в ряде соседних сел на Львовщине существует еще один интересный пасхальный обычай. На второй день Пасхи (понедельник) ребята берут из церкви хоругви, крест и кропило. Они поют "Христос Воскрес" и звонят в колокольчики, бегая по полям. Так будто они "выгоняют зиму" и пробуждают землю после холодов. Таких юношей называли "воскресниками".

Рахманская Пасха

В некоторых регионах Украины, в частности в Киевской, Херсонской, Подолье и Гуцульщине, празднуют Рахманскую Пасху. Этот праздник связан с древними, еще дохристианскими верованиями. Люди верили, что где-то под землей или далеко на юге, востоке или на теплом острове в волшебном месте под названием Ирий, живут умершие праведники – рахманы. Впервые о них упоминается еще в летописи святого Нестора.

По народным представлениям, у рахманов нет календаря и не знают, когда праздновать Пасху. Чтобы им помочь, люди пускают по воде скорлупу от пасхальных яиц или яиц, из которых пекли куличи. Считается, что через 25 дней после этого скорлупа доплывает до рахманов, и именно тогда они празднуют свою Пасху. Этот день также называют Переполовением (так как приходится на середину между Пасхой и Троицей), Переплавной средой или Правой средой. В этот день нельзя работать, а еще принято освящать воду.

Мытье ног священникам

В Чистый четверг, в канун Пасхи, в Галичине проводят особый обряд в соборах – мытье ног. Во время службы епископ в присутствии людей моет ноги двенадцати священников. Это напоминание о библейском моменте, когда Иисус в четверг перед своей смертью омыл ноги своим 12 апостолам.

Сегодня этот обычай символизирует любовь и готовность служить другим. Украинская греко-католическая церковь объясняет это так: "Иисус, обмывая ноги ученикам, показал, что готов отдать за них жизнь. Епископ должен спросить себя – готов ли я тоже отдать жизнь за своих священников?"

Этот ритуал время от времени проводят и для других людей. Например, в 2015 году на Львовщине омывали ноги участникам АТО, а в 2023 – военным ВСУ в Хмельницкой области.

Хотя традиция распространена на Галичине, она не сугубо местная. Как рассказал преподаватель Украинского католического университета Юрий Опока, в католической церкви этот обычай существует еще со Средневековья, а в XX веке его официально включили в литургию. В 2016 году Папа Франциск разрешил проводить обряд не только с мужчинами, но и женщинами.

Названия куличей и форм для выпечки

Формы для выпечки пасхального хлеба имели много разных названий в разных регионах. Например: пасковник, пасочник, бабник, бабьерка, рыночка, пруд, тазок и другие. Такие формы использовали только раз в год – специально для ремней. Тесто иногда замешивали не в бочках, а в специальных деревянных корытах – корытах.

Сама кулич в некоторых местностях имела другие названия – бабка, баба или бабчина. Этнографы считают, что хлеб в форме паски имел символическое значение – это был знак плодородия.

В некоторых западноукраинских регионах бабка и паска – это разная выпечка. Бабка делалась из лучшей белой муки, была сладкой и очень сдобной. Пасха же больше напоминала обычный хлеб. На Волыни и Полесье также пекли особое печенье – мазурки, а в Покутье – пасхальные струцли.

Как сообщал OBOZ.UA, Навская Пасха – это особый день в украинской народной традиции, уходящий своими корнями в дохристианские времена. Это праздник, распространенный на Киевщине, Подолье и Левобережье, посвященный памяти умерших предков.

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