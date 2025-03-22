На границе с Венгрией заработает новый КПП: что известно

В начале апреля этого года на границе с Венгрией заработает новый пункт пропуска "Великая Паладь – Нодьгодош", который находится на Закарпатье. Пропускной пункт позволит пересекать границу легковым транспортным средствам весом до 3,5 тонны.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Мыкыта в Facebook. Он назвал этот проект важным элементом европейской интеграции.

"Это первый новый ПП, открытый за последние несколько десятков лет. Проект является важным элементом регионального развития с точки зрения пограничного движения и трансграничных связей между нашим регионом и областью Саболч-Сатмар-Берег в Венгрии", – говорится в сообщении.

По словам Виктора Мыкыты, на объекте уже прошел монтаж таможенно-пограничной инфраструктуры модульного типа для персонала, который будет работать на украинской и венгерской сторонах. Завершились работы по расширению площадки и дорожного участка. В частности, вложено максимум усилий на региональном и государственном уровнях, чтобы открытие ПП стало возможным в непростые для страны времена.

"Также важную роль сыграли наши венгерские партнеры, которые поддержали инициативу и двигались по встречным курсам все это время. Этот проект ожидали тысячи закарпатцев. Реальными эффективными решениями мы объединяем людей, семьи, венгров и украинцев с обеих сторон границы", – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ОП поблагодарил президента Владимира Зеленского за поддержку инициатив и команду Министерства развития общин и территорий Украины во главе с Алексеем Кулебой за стратегический подход к реализации проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, с 27 февраля украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, пропускают через границу на общих основаниях. После принятого решения Кабмина водителям транспортных средств не получится покинуть страну без специального разрешения под предлогом, например, волонтерства.

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