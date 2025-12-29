На Закарпатье семья из восьми человек едва не погибла от отравления угарным газом: в ГСЧС сделали предостережение

В селе Олешник Береговского района Закарпатской области едва не произошел трагический случай. Из-за отравления угарным газом едва не погибла семья из восьми человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Как сообщается, к счастью, никто из членов семьи не погиб.

Что известно

Как информируют спасатели, инцидент произошел около четырех утра в понедельник, 29 декабря, когда отец семьи проснулся от громкого грохота. Выйдя из комнаты, он обнаружил жену без сознания на полу. Мужчина немедленно привел женщину в чувство и открыл все окна и двери, чтобы проветрить помещение.

Шестеро детей супругов (в возрасте от 11 до 24 лет) также жаловались на плохое самочувствие. Отец отвез всю семью в больницу. Медики подтвердили диагноз отравление угарным газом.

В ГСЧС отмечают: чтобы избежать подобных случаев, регулярно проверяйте исправность отопительных приборов и дымоходов.

"При первых признаках недомогания (слабость, головная боль, головокружение) немедленно проветрите дом и вызывайте экстренные службы", – говорится в сообщении пресс-службы спасателей.

Напомним, ранее один из таких инцидентов произошел в Броварах Киевской области. Из-за неправильной эксплуатации генератора один человек погиб, другой был безотлагательно госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом.

Как сообщал OBOZ.UA, другой случай произошел в Белогородке Киевской области. Там угарный газ унес жизни супругов и их 11-летней дочери. Их четырехлетний сын госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

