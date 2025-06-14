В Винницкой области мужчина получил четыре повестки, но отказался от мобилизации: чем все закончилось

В Винницкой области мужчина получил четыре боевые повестки, но отказался от мобилизации. Свое нежелание служить он аргументировал тем, что ранее несколько воинских частей не взяли его на службу по состоянию здоровья.

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на дело № 151/729/24, которое рассматривал Чечельницкий районный суд Винницкой области. Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет заключения, а впоследствии смягчил его, установив испытательный срок 2 года.

В материалах дела указано, что житель Винницкой области летом 2024 года неоднократно получал повестки, однако уклонился от мобилизации. В суде обвиняемый признал, что сознательно не явился по двум последним вызовам. Свое поведение он объяснил наличием сердечного заболевания, которое, по его словам, не было учтено военно-врачебной комиссией.

Мужчина утверждал, что пытался обжаловать заключение ВВК, однако получал отказы. По его словам, еще в 2015 году он намеревался вступить в ряды АТО, но был признан непригодным по состоянию здоровья. В 2022 году его мобилизовали и отправили в Яворов, однако снова вернули по аналогичной причине, не предоставив при этом официального подтверждения.

В октябре 2023 года его также мобилизовали в Коблево, что в Одесской области, откуда он снова был отправлен обратно из-за проблем со здоровьем. Обвиняемый добавил, что ни разу не получал официального документального подтверждения причин отправки обратно, а вместо этого его заставляли собственноручно писать заявление об отказе, практически под давлением.

Последние повестки, по его словам, он действительно проигнорировал, поскольку считает заключение ВВК неправомерным. Он отметил, что еще до получения этих повесток подал заявление в ТЦК о повторном прохождении ВВК, но ответа не дождался. Поскольку медицинское обследование нужно проходить в Виннице, он опасается, что, имея действующее решение о пригодности, его могут мобилизовать еще в дороге, буквально из автобуса.

Мужчина утверждал, что он понимает, что нарушил Уголовный кодекс, "но это не потому, что намеревался уклониться от военной службы, а лишь хотел справедливого заключения ВВК". Представитель территориального центра комплектования подтвердил, что одно из подразделений действительно отказалось принимать обвиняемого на службу, однако причины такого решения ему не сообщали.

После рассмотрения материалов дела суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации), и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время руководствуясь статьей 75 УК Украины, суд принял решение освободить обвиняемого от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года. На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 суток с момента его провозглашения.

Напомним, в Харькове суд наказал военнообязанного, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. Мужчина оформил отсрочку от службы и отправил эти документы по почте ТЦК, но это спасло его от наказания.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Но ВВК пришла к противоположному выводу, и суд признал его виновным в нарушении мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.

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