В Черкассах мужчина уклонился от мобилизации из-за 'религиозных убеждений' и поплатился: как наказали

В Черкассах суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который уклонился от мобилизации, объясняя это религиозными убеждениями. Его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

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Как рассказала "Суспільному" пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Ирина Сакун, подсудимый получил повестку в августе 2024 года. Однако, он не явился в пункт сбора.

По ее словам, у мужчины не было оснований получить отсрочку или быть освобожденным от прохождения военной службы. Он пригоден по состоянию здоровья, поэтому, согласно закону о мобилизации, должен был пойти на службу.

В суде мужчина не признал своей вины, отметив, что отказался от прохождения военной службы в связи с "глубокими религиозными убеждениями", рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры.

Сакун добавила, что уголовное дело было открыто по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

В постановлении суда отмечено, что Украина находится в режиме военного положения, что является веской причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, в том числе и представителями религиозной организации, членом которой является обвиняемый, подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчина получил четыре повестки, но отказался от мобилизации. Свое решение он объяснил тем, что ранее несколько воинских частей не взяли его на службу по состоянию здоровья. Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет заключения, а впоследствии смягчил его, установив испытательный срок 2 года.

А в Харькове суд также наказал военнообязанного, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. Мужчина оформил отсрочку от службы и прислал эти документы по почте ТЦК, но это не спасло его от наказания. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Но ВВК пришла к противоположному выводу, и суд признал его виновным в нарушении мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.

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