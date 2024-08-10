На выходных Землю накроет магнитная буря красного уровня: как уберечься от вредного воздействия

Начавшийся 9 августа геомагнитный шторм продлится на Земле еще два дня. 10-11 августа нас ожидают шестибалльные по К-индексу магнитные бури.

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Такой прогноз дает Центр космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Правда, в Центре отметили, что за 12 часов прогноз может незначительно измениться.

Аналогичные данные приводят и специалисты из Meteoagent. Бури 10-11 августа относятся к красному уровню опасности, то есть такие геомагнитные возмущения могут негативно и достаточно мощно влиять на людей и технику.

Согласно подробному прогнозу, пик геомагнитного шторма придется на 10 июня (для нашего часового пояса – во второй половине дня, примерно в 15:00). Однако уже во второй половине воскресенья буря начнет быстро утихать. И уже с утра понедельника ожидается, что геомагнитные колебания на Земле войдут в норму.

Хотя начавшийся геомагнитный шторм считается мощным, специалисты его классифицируют как G2. Бури класса G3 вызывают на Земле так называемые авроры (т.е. полярные сияния, которые можно увидеть не только на полюсах планеты). А уровень G4 предполагает, что на Земле помимо серьезных помех в связи могут возникнуть серьезные нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Выше по опасности только штормы G5, но они бывают крайне редко.

В чем причина

По данным астрономов, пятно AR3663 – самое активное солнечное пятно 25-го солнечного цикла – сделало еще один коронарный выброс, когда приближалось к западному краю Солнца. Такой же выброс сделало и соседнее пятно AR3664. Оба выброса совпали во времени и повлекли за собой геомагнитный шторм.

К счастью, вектор коронарных выбросов был направлен не на Землю, поэтому буря хоть и мощная, 6-балльная по К-индексу, по классу она лишь G2.

Указанные пятна ведут себя слишком активно еще с начала мая.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли из-за вспышек в короне Солнца. Вокруг нашей планеты есть магнитосфера (она, кстати, далеко не у каждого небесного тела). Это своеобразная защита от солнечной радиации. После вспышки в короне Солнца так называемый солнечный ветер достигает Земли и начинает сильнее давить на магнитную оболочку нашей планеты.

Обычно давления магнитосферы планеты и солнечного ветра постоянны и равны. Однако во время вспышек на Солнце растет скорость солнечного ветра, соответственно, растет его давление на магнитосферу Земли. Колебания таких давлений и есть геомагнитная буря.

Что делать во время магнитных бурь

Под влияние геомагнитных возмущений попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у таких людей некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Именно поэтому изменение магнитного поля Земли может привести к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний.

Медики советуют защищаться от магнитных бурь не только метеочувствительным, но и всем людям. Прежде всего стоит на время изменить свой режим дня с тем, чтобы можно было хорошо высыпаться.

Особое внимание следует уделить рациону и отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе. Напротив, рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды.

Также медики рекомендуют отказаться от тяжелых физических нагрузок, заменить силовую тренировку прогулкой на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые уже научились точно прогнозировать солнечные бури. Благодаря новым исследованиям теперь можно будет предсказать скорость выброса коронарной массы во время вспышек на Солнце, а также, когда этот выброс достигнет Земли.

А тем временем американский эксперт по астрофотографии Эндрю Маккарти, длительное время демонстрирующий редкие снимки космических объектов, удивил сеть уникальным изображением Солнца. В частности, в объектив его камеры попал происходящий на поверхности "хаос".

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