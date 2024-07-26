Так выглядит хаос: астрофотограф показал динамическое изображение Солнца. Фото

Американский эксперт по астрофотографии Эндрю Маккарти, в течение длительного времени демонстрирующий аудитории редкие снимки космических объектов, в очередной раз удивил сеть уникальным изображением. В объектив камеры мужчины попал "хаос", происходящий на поверхности Солнца.

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По словам ученого, ему удалось создать самое динамичное 375-мегапиксельное фото за весь период карьеры. Неповторимое фото Эндрю Маккарти опубликовал в социальной сети X.

"Я использовал специально модифицированный телескоп, фотографии, объемом свыше терабайта и помощь от полного солнечного затмения, чтобы создать самое динамичное изображение нашего Солнца, которое я когда-либо делал", – отметил мужчина в сообщении.

Эндрю Маккарти рассказал, что многолетнее развитие навыков по астрофотографии помогло ему зафиксировать редкое явление, которое произошло на Солнце. В этом случае – силовые линии магнитного поля центральной звезды нашей планетной системы, окружающие хромосферу.

Исследователь космического пространства отметил, что создавать подобные снимки ему удается благодаря интеграции собственного артистизма, помогающего заметить хаос на поверхности космического тела.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что астрофотограф показал цветное фото Юпитера, которое назвали настоящим произведением искусства.

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