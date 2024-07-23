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Ученые научились прогнозировать солнечные бури. Видео последних исследований

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
45
Ученые научились прогнозировать солнечные бури. Видео последних исследований

Ученые говорят, что благодаря новым исследованиям теперь можно будет предсказать точную скорость выброса корональной массы (CME) во время вспышек на Солнце. А также то, когда этот выброс достигнет Земли.

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Космические штормы часто вызывают геомагнитные бури, которые могут нанести вред технологиям на орбите Земли и на ее поверхности. Поэтому эксперты по всему миру стремятся улучшить прогнозы космической погоды, пишет Royal Astronomical Society.

Ученые научились прогнозировать солнечные бури. Видео последних исследований

По информации ученых, CME – это вспышки газа и магнитных полей, которые выбрасываются в космос из солнечной атмосферы. Это мощные извержения, посылающие огромные облака солнечной плазмы, летящие в космос со скоростью миллионов миль в час. Когда CME запускаются на Землю, они могут усилить полярные сияния, а также вызвать сбои в работе спутников, электросети и систем связи.

Исследователи из Университета Абериствита в Уэльсе говорят, что нашли способ прогнозировать скорость CME еще до того, как эти мощные штормы взорвутся с Солнца.

"Наше исследование не только улучшает понимание взрывного поведения Солнца, но и значительно улучшает способность прогнозировать космические погодные явления. Это означает лучшую подготовку и защиту технологических систем, на которые мы полагаемся каждый день", – сказала ведущий автор исследования, физик по солнечной энергии в Абериствите Харшита Ганди.

Ученые научились прогнозировать солнечные бури. Видео последних исследований

Ганди и ее команда исследователей изучали солнечные пятна, активные области на солнечной поверхности, служащие стартовыми площадками для CME и солнечных вспышек. Ученые исследовали "критическую высоту" (высота, на которой магнитное поле солнечного пятна становится нестабильным, что потенциально может привести к рождению CME).

"Измеряя, как сила магнитного поля уменьшается с высотой, мы можем определить эту критическую высоту. Затем эти данные можно использовать вместе с геометрической моделью, которая используется для отслеживания настоящей скорости CME в трех измерениях, а не только в двух, что имеет важное значение для точных прогнозов", – пояснила Харшита Ганди.

По словам эксперта, выводы показывают тесную связь между критической высотой в начале CME и настоящей скоростью выброса. "Это понимание позволяет нам предсказать скорость извержений и, как следствие, время их прибытия на Землю. Даже до того, как CME полностью разразится", – подытожила автор исследования.

Ученые отмечают, что "понимание и использование критической высоты улучшает способность ученых предупреждать о приближении CME, помогая защитить технологии, от которых зависит современная жизнь".

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