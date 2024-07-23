Ученые научились прогнозировать солнечные бури. Видео последних исследований

Ученые говорят, что благодаря новым исследованиям теперь можно будет предсказать точную скорость выброса корональной массы (CME) во время вспышек на Солнце. А также то, когда этот выброс достигнет Земли.

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Космические штормы часто вызывают геомагнитные бури, которые могут нанести вред технологиям на орбите Земли и на ее поверхности. Поэтому эксперты по всему миру стремятся улучшить прогнозы космической погоды, пишет Royal Astronomical Society.

По информации ученых, CME – это вспышки газа и магнитных полей, которые выбрасываются в космос из солнечной атмосферы. Это мощные извержения, посылающие огромные облака солнечной плазмы, летящие в космос со скоростью миллионов миль в час. Когда CME запускаются на Землю, они могут усилить полярные сияния, а также вызвать сбои в работе спутников, электросети и систем связи.

Исследователи из Университета Абериствита в Уэльсе говорят, что нашли способ прогнозировать скорость CME еще до того, как эти мощные штормы взорвутся с Солнца.

"Наше исследование не только улучшает понимание взрывного поведения Солнца, но и значительно улучшает способность прогнозировать космические погодные явления. Это означает лучшую подготовку и защиту технологических систем, на которые мы полагаемся каждый день", – сказала ведущий автор исследования, физик по солнечной энергии в Абериствите Харшита Ганди.

Ганди и ее команда исследователей изучали солнечные пятна, активные области на солнечной поверхности, служащие стартовыми площадками для CME и солнечных вспышек. Ученые исследовали "критическую высоту" (высота, на которой магнитное поле солнечного пятна становится нестабильным, что потенциально может привести к рождению CME).

"Измеряя, как сила магнитного поля уменьшается с высотой, мы можем определить эту критическую высоту. Затем эти данные можно использовать вместе с геометрической моделью, которая используется для отслеживания настоящей скорости CME в трех измерениях, а не только в двух, что имеет важное значение для точных прогнозов", – пояснила Харшита Ганди.

По словам эксперта, выводы показывают тесную связь между критической высотой в начале CME и настоящей скоростью выброса. "Это понимание позволяет нам предсказать скорость извержений и, как следствие, время их прибытия на Землю. Даже до того, как CME полностью разразится", – подытожила автор исследования.

Ученые отмечают, что "понимание и использование критической высоты улучшает способность ученых предупреждать о приближении CME, помогая защитить технологии, от которых зависит современная жизнь".

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