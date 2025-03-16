На Волыни задержали мужчину, который угрожал пистолетом сотрудникам ТЦК. Видео

В сети распространилось видео из Луцка, на котором мужчина с пистолетом, как утверждается, убегал от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). На самом же деле он отказался выполнить законные требования военнослужащих, а также угрожал им и гражданским лицам огнестрельным оружием.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной странице Волынского областного ТЦК и СП в Facebook. Там были опубликованы кадры, снятые сотрудниками ТЦК.

Национальная полиция Украины в Волынской области возбудила против мужчины уголовное производство из-за угроз жизни и здоровью военнослужащих и гражданских.

В официальном Telegram-канале ГУНП в Волынской области отметили, что инцидент произошел в Луцке 15 марта. Гражданин 1984 года рождения во время проверки военно-учетных данных работниками ТЦК Волынской области совершил грубое нарушение общественного порядка – угрожал военнослужащим и гражданским травматическим пистолетом и произвел выстрел вверх.

Мужчину задержали, следователи уже объявили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса. Решается вопрос избрания меры пресечения.

"В очередной раз напоминаем, что обязанность каждого гражданина – защищать свое государство и соблюдать законы Украины. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, каждое военнообязанное лицо обязано предоставить документы для проверки актуальных военно-учетных данных группе оповещения", – добавили в ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове правоохранители начали уголовное производство по факту потасовки между работниками ТЦК и гражданскими. Конфликт возник 14 марта во время оповещения населения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!