В Харькове сотрудники ТЦК подрались с гражданскими лицами: полиция начала уголовное производство. Фото

В Харькове правоохранители начали уголовное производство по факту драки между работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и гражданскими. Конфликт возник 14 марта во время оповещения населения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Инцидент завершился применением военнослужащим оружия травматического действия.

Как рассказали правоохранители, двое мужчин проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям работников ТЦК, которые проводили мероприятия по мобилизации. Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу военному, что привело к стычке.

Военный, имея соответствующее разрешение, применил оружие травматического действия. Он произвел несколько выстрелов в землю для предупреждения дальнейшего развития конфликта.

"По факту происшествия следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев", – говорится в сообщении полиции.

Инцидент также прокомментировали на Facebook-странице Харьковского ОТЦК и СП. Там подчеркнули, что руководство учреждения оказывает всестороннюю поддержку следствию и проводит собственное служебное расследование.

Как говорится в сообщении, в настоящее время установлены факты недопустимого поведения и дискредитирующих действий военнослужащих ТЦК и СП. Руководство органа признает нарушение, некорректное и эмоциональное поведение подчиненного военнослужащего.

"В связи с этой ситуацией проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, осуществляющими оповещения граждан. В то же время, имеющиеся нарушения военнослужащих ТЦК и СП не остаются без должной оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск ВСУ, которым по факту конфликтного происшествия назначено служебное расследование", – добавили в ОТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницком произошло нападение на сотрудника ТЦК и СП. Во время проверки документов двое мужчин, находившихся в розыске, оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!