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На Волыни мужчина отказался от повестки из-за религиозных убеждений и поплатился за это: как его наказали

Катя Поплюйко
Новости. Общество
3 минуты
2,0 т.
Мужчина отказался от мобилизации, сославшись на религиозные убеждения
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На Волыни военнообязанный отказался от призыва во время мобилизации, сославшись на религиозные убеждения. Мужчина заявил, что готов выполнять обязанности перед государством без применения оружия, однако суд признал его виновным в уклонении от мобилизации, поскольку гражданин не явился в ТЦК по повестке.

Ему назначили три года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина состоял на воинском учете и в июне 2024 года прошел ВЛК, которая признала его годным к службе в подразделениях обеспечения, логистики, связи, охраны и других тыловых структурах. В тот же день ему сообщили о необходимости явиться для дальнейшей мобилизации, однако в назначенное время он не явился.

В суде мужчина частично признал свою вину. Он объяснил, что не соглашался брать в руки оружие из-за религиозных убеждений и после прохождения ВЛК отказался получать повестку, при этом гражданин заявил о готовности проходить службу без применения оружия.

Обвиняемый также утверждал, что решение ВЛК было принято с нарушениями, поскольку, по его мнению, в нем не были учтены все диагнозы, однако обжаловать его он не стал. Мужчина подчеркивал, что не стремился уклониться от долга перед государством, а из-за веры хотел помогать другим способом, в частности поддерживал переселенцев и участвовал в восстановлении поврежденного жилья.

В то же время защита просила учесть, что мужчина ранее не был судим, имеет положительные характеристики, является членом церкви и действительно помогает переселенцам. Адвокат подчеркнул, что неявка по повестке была обусловлена религиозными убеждениями, не позволяющими обвиняемому пользоваться оружием, а также его готовностью проходить альтернативную службу.

Суд изучил материалы уголовного производства, документы ТЦК и СП, заключение ВЛК, военный билет, акт об отказе от получения повестки и показания свидетелей. Они подтвердили, что мужчина был военнообязанным, прошел ВЛК и был признан годным к службе, а после получения повестки не явился в установленное время.

Врач, возглавлявший ВЛК, заявил, что во время осмотра были учтены заболевания мужчины, а ему разъяснили порядок обжалования заключения.

Сотрудники ТЦК подтвердили факт вручения повестки, отказ от ее получения и предупреждение об уголовной ответственности.

Заключение суда

Суд пришел к выводу, что мужчина виновен, поскольку он не явился по повестке, хотя был признан годным к службе и не имел права на отсрочку.

Суд отметил, что во время мобилизации религиозные убеждения не дают права отказаться от призыва. К тому же во время службы военнослужащего могут привлекать к задачам, не связанным с применением оружия.

При вынесении приговора суд учел, что мужчина ранее не был судим, имеет положительные характеристики, воспитывает троих несовершеннолетних детей, не работает и имеет проблемы со здоровьем. Также суд принял во внимание его помощь переселенцам и участие в восстановлении разрушенного жилья в Харькове.

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В этот период он должен состоять на учете в органе пробации, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за границу без согласования и устроиться на работу.

Напомним, в Черниговской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного, которого обвиняют в самовольном оставлении воинской части. Обвиняемый не признал своей вины, заявив, что его мобилизация была незаконной, он не принимал присяги и не считает себя военнослужащим.

Также OBOZ.UA сообщал, что житель Полтавской области был наказан за использование поддельного документа об инвалидности жены для получения отсрочки от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

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