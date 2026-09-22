На Волыни мужчина отказался от повестки из-за религиозных убеждений и поплатился за это: как его наказали

На Волыни военнообязанный отказался от призыва во время мобилизации, сославшись на религиозные убеждения. Мужчина заявил, что готов выполнять обязанности перед государством без применения оружия, однако суд признал его виновным в уклонении от мобилизации, поскольку гражданин не явился в ТЦК по повестке.

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Ему назначили три года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина состоял на воинском учете и в июне 2024 года прошел ВЛК, которая признала его годным к службе в подразделениях обеспечения, логистики, связи, охраны и других тыловых структурах. В тот же день ему сообщили о необходимости явиться для дальнейшей мобилизации, однако в назначенное время он не явился.

В суде мужчина частично признал свою вину. Он объяснил, что не соглашался брать в руки оружие из-за религиозных убеждений и после прохождения ВЛК отказался получать повестку, при этом гражданин заявил о готовности проходить службу без применения оружия.

Обвиняемый также утверждал, что решение ВЛК было принято с нарушениями, поскольку, по его мнению, в нем не были учтены все диагнозы, однако обжаловать его он не стал. Мужчина подчеркивал, что не стремился уклониться от долга перед государством, а из-за веры хотел помогать другим способом, в частности поддерживал переселенцев и участвовал в восстановлении поврежденного жилья.

В то же время защита просила учесть, что мужчина ранее не был судим, имеет положительные характеристики, является членом церкви и действительно помогает переселенцам. Адвокат подчеркнул, что неявка по повестке была обусловлена религиозными убеждениями, не позволяющими обвиняемому пользоваться оружием, а также его готовностью проходить альтернативную службу.

Суд изучил материалы уголовного производства, документы ТЦК и СП, заключение ВЛК, военный билет, акт об отказе от получения повестки и показания свидетелей. Они подтвердили, что мужчина был военнообязанным, прошел ВЛК и был признан годным к службе, а после получения повестки не явился в установленное время.

Врач, возглавлявший ВЛК, заявил, что во время осмотра были учтены заболевания мужчины, а ему разъяснили порядок обжалования заключения.

Сотрудники ТЦК подтвердили факт вручения повестки, отказ от ее получения и предупреждение об уголовной ответственности.

Заключение суда

Суд пришел к выводу, что мужчина виновен, поскольку он не явился по повестке, хотя был признан годным к службе и не имел права на отсрочку.

Суд отметил, что во время мобилизации религиозные убеждения не дают права отказаться от призыва. К тому же во время службы военнослужащего могут привлекать к задачам, не связанным с применением оружия.

При вынесении приговора суд учел, что мужчина ранее не был судим, имеет положительные характеристики, воспитывает троих несовершеннолетних детей, не работает и имеет проблемы со здоровьем. Также суд принял во внимание его помощь переселенцам и участие в восстановлении разрушенного жилья в Харькове.

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В этот период он должен состоять на учете в органе пробации, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за границу без согласования и устроиться на работу.

Напомним, в Черниговской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного, которого обвиняют в самовольном оставлении воинской части. Обвиняемый не признал своей вины, заявив, что его мобилизация была незаконной, он не принимал присяги и не считает себя военнослужащим.

Также OBOZ.UA сообщал, что житель Полтавской области был наказан за использование поддельного документа об инвалидности жены для получения отсрочки от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

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