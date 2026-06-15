В Полтавской области мужчина подделал документы об инвалидности жены, чтобы получить отсрочку, и поплатился за это: как его наказали

Жителя Полтавской области наказали за использование поддельного документа об инвалидности жены для получения отсрочки от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

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Об этом говорится в приговоре Диканского районного суда Полтавской области, вынесенном 2 июня. Мужчину признали виновным в использовании поддельного документа (часть 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили штраф в размере 850 гривен.

Из материалов дела известно, что житель села Балясное получил поддельную справку. В документе указывалось, что его жена якобы имеет инвалидность второй группы. Впоследствии справку он использовал, чтобы оформить отсрочку от мобилизации.

Как установил суд, отсрочку, действительную до 2 февраля, мужчина получил в прошлом году 5 ноября. 9 февраля он снова воспользовался поддельным документом, чтобы продлить отсрочку до 3 мая.

Во время рассмотрения дела обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Также он раскаялся, содействовал проведению следствия и сделал пожертвование на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Кобеляках мужчину признали виновным в препятствовании работе Вооруженных сил Украины из-за распространения данных о мобилизационных мероприятиях. Ему назначили пять лет лишения свободы с испытательным сроком один год.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Черкасской области мужчина предлагал сотрудникам полиции деньги в обмен на то, чтобы его не отвезли в территориальный центр комплектования (ТЦК). Как выяснилось, гражданин находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

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